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GÜNCELLEME - Öğrencinin bıçakladığı müdür başyardımcısı hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 18:11 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, müdür başyardımcısını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle öğrenci gözaltına alındı - Gebze ilçesinde yarın tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi - Vali Hüseyin Aksoy: - "Öğretmenlerimiz, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı yetiştiren mesai arkadaşlarımız, büyük bir özveri içerisinde bu çalışmalarını ortaya koyuyorlar. Onlara yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu olay bizi son derece üzmüştür" İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLMESİ VE VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Öğrencinin bıçakladığı müdür başyardımcısı hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, lise öğrencisi tarafından odasında bıçaklandığı belirtilen müdür başyardımcısı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'ndeki Atatürk Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.Ç, okula giderek müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu (45) odasında bıçakla yaraladı.

Hastaneye kaldırılan evli ve iki çocuk babası Kuyucu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı gerçekleştirdiği gerekçesiyle öğrenci F.Ç. gözaltına alındı.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, hastaneye giderek bilgi aldı.

Olayı duyan öğretmen ve öğrenciler de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplandı.

- Başsavcılık soruşturma başlattı

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, öğrenci tarafından bıçaklanan müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olayın bildirilmesi üzerine, kolluk görevlilerinin hemen olay yerine intikal ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu, okulun ikinci katındaki odasında yerde yaralı vaziyette bulunması üzerine, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiştir. Okulun 11. sınıf öğrencisi olduğu anlaşılan F.Ç'nin de aynı odada elinde bıçakla bulunduğu görülmüştür. Hastaneye sevki sağlanan Necmeddin Kuyucu'nun sol karın, sağ omuz bölgesi ile sağ kolundan yaralandığı anlaşılmış olup, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılmış, suça sürüklenen çocuk F.Ç hakkında gözaltına alma talimatı verilmiş, soruşturma halen devam etmektedir."

Açıklamada, F.Ç'nin, ocak ayında okul disiplin kurulu kararıyla 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası aldığı tespit edildiği belirtilerek, bu kapsamda, maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

- "Bu olay bizi son derece üzmüştür"

Kuyucu'nun hayatını kaybetmesi üzerine ilçeye gelen Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ile konuya ilişkin bilgi aldı, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne geçti.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Aksoy, bugün saat 11.30 sıralarında Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun, makam odasında saldırı sonucu ağır yaralandığını, hastanede yapılan müdahaleye rağmen saat 13.15 sıralarında yaşamını kaybettiğini bildirdi.

Vali Aksoy, "Öğretmenlerimiz, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı yetiştiren mesai arkadaşlarımız, büyük bir özveri içerisinde bu çalışmalarını ortaya koyuyorlar. Onlara yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu olay bizi son derece üzmüştür. Öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Eğitimim camiamızın, bütün halkımızın, herkesin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun." dedi.

Açıklamanın ardından İlçe Müftüsü Orhan Örnek tarafından dua edildi. Örnek, öğretmen ve öğrencilerden Necmeddin Kuyucu için helallik istedi.

- İlçede eğitime bir gün ara verildi

İl Milli Eğitim Müdürü Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adli Tıp Kurumuna gönderilen Kuyucu'nun cenazesinin, yarın ikindi namazına müteakip Gebze'nin Ahatlı köyünde defnedileceğini söyledi.

"Yarın 14.00'te Atatürk Anadolu Lisesi'nde şehit öğretmen Kuyucu için tören düzenlenecek." diyen Çelik, olay sebebiyle yarın Gebze ilçesinde tüm okullarda eğitime bir gün ara verileceğini kaydetti.

Öğrencinin bıçakladığı müdür başyardımcısı hayatını kaybetti

Öğrencinin bıçakladığı müdür başyardımcısı hayatını kaybetti

Öğrencinin bıçakladığı müdür başyardımcısı hayatını kaybetti

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Anahtar Kelimeler:
bıçaklı saldırı Gebze Necmettin Kuyucu

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