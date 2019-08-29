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GÜNCELLEME - Polise karşı koyan firari hükümlünün yakınları arbedeye neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 15:07 | Son Güncelleme

Hatay'da firari hükümlüyü yakalamaya çalışan güvenlik güçleri ile hükümlünün gözaltına alınmasını engellemek isteyen yakınları arasında çıkan arbedede bir polis bıçaklandı, 3 bekçi darbedildi - Yakınlarının karşı koymasına rağmen firari hükümlü yakalanırken, olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı - Şüpheli 3 kişi tutuklandı, hükümlü de cezaevine gönderildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Polise karşı koyan firari hükümlünün yakınları arbedeye neden oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, firari hükümlüyü yakalamaya çalışan güvenlik güçleriyle hükümlünün yakınları arasında çıkan arbedede bir polisin bıçakla, 3 bekçi de darp nedeniyle yaralandı.

İskenderun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi İsmail D'nin Barıştepe Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Bu sırada, İsmail D'nin yakalanmasını önlemek ve olay yerinden kaçmasını sağlamak isteyen yakınlarıyla güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

Olay sırasında bir polis memuru bıçakla elinden, 3 bekçi de darp neticesi çeşitli yerlerinden yaralandı. Güvenlik güçleri, ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yakınlarının karşı koymasına rağmen firari hükümlü İsmail D. yakalanırken, olayla ilgili Mehmet D, Resul D, Abdulkadir D. de gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 4 kişi daha sonra adliyeye sevk edildi.

Bu arada, adliye etrafında toplanan şüphelilerin yakınları da polis ekiplerince uzaklaştırıldı.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan Mehmet D, Resul D, Abdulkadir D. tutuklandı, hükümlü İsmail D. de işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bekçi hatay iskenderun polis

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