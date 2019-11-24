GÜNCELLEME - Protestoların devam ettiği Hong Kong'daki yerel seçimde oy sayım işlemi başladı

Tsim Tsa Tsui bölgesinde seçimi kazanan demokrat aday Leslie Chan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hong Kong'dakilere destekleri için teşekkürlerini iletti.

Diğer yandan 2015'te 3 milyon 120 bin seçmen kayıt yaptırmış, bunların sadece yüzde 47,1'i sandığa gitmişti.

Seçim için bu yıl 4 milyon 130 bin seçmenin kayıt yaptırdığı otonom bölgede, katılım oranı yüzde 71,2 oldu.

7 milyon 400 bin nüfuslu kentte, 18 seçim bölgesinde 452 belediye meclisi üyesini belirlemek üzere yerel saatle 07.30'dan 22.30'a kadar oy kullanıldı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, hazirandan bu yana süren Çin ve hükümet karşıtı protestoların gölgesinde düzenlenen mahalli idare seçiminde oy sayım işlemi başladı.

Seçime katılımın Hong Kong yönetimine çok önemli bir mesaj olduğuna dikkati çeken Chan, "Bu onlara ne istediğimizi gösteren bir işaret. Demokrasi, özgürlük ve insan hakları istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Chan, Hong Kong'un kendi milletvekillerini de seçmek istediğini vurguladı.

- Genel seçimde halk sandığa gidemiyor

Milletvekilleri, kabine üyeleri ve hükümet liderinin bin 200 kişilik komite tarafından Pekin yönetiminin belirlediği adaylar üzerinden seçildiği kentte, demokrasi savunucuları, bu tek "tam demokratik" sandık pratiğine Pekin'in bölgedeki baskınlığını kırmak adına büyük önem veriyor.

Yerel seçime katılan bin 104 adaydan ipi önde göğüsleyenler, temsil ettikleri bölgelerde yaşayan vatandaşlar adına bin 200 kişilik komiteye girerek hükümeti belirlemek üzere oy verme hakkına da sahip olacak.

- Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesi" ile uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a 2047'ye kadar basın, ifade, toplanma, inanç ve serbest akademik çalışma gibi özgürlükleri ile bağımsız idari ve hukuki yapısını koruma hakkı tanınmıştı.