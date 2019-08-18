GÜNCELLEME - Sakarya'da dere kenarında erkek cesedi bulunması

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dere kenarında erkek cesedi bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Afgan uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma sonucu yakalanan F.A. ve F.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Geyve Adliyesinde savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin, Zamır Zazai'yi tartışma sırasında öldürdüklerini itiraf ettiği öğrenildi.

Taraklı ilçesinde 16 Ağustos'ta Göynük Deresi kenarında boynundan bıçaklanmış bulunan cesedin Afgan uyruklu Zamır Zazai'ye ait olduğu belirlenmişti. Olayla ilgili soruşturma kapsamında F.A. ve F.M. yolcu midibüsünde gözaltına alınmıştı.



