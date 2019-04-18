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GÜNCELLEME - Samsun'da aranan FETÖ şüphelisi kadın sahte kimlikle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 13:25 | Son Güncelleme

Örgütün hücre evinde sahte kimlikle yakalanan kadın, adli kontrol şartıyla salıverildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda aranan kadın şüpheli, örgütün hücre evinde sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerine yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı çıkarılan ve örgütün "sohbet grubu ve öğrenci evi sorumlusu" olduğu öne sürülen Aytaç K'yi (31) yakaladı.

Dört telefonunda ByLock kaydı, Bank Asya hesabı, örgüte müzahir kurumlarda SGK kaydı bulunan Aytaç K'nin üzerinde yapılan aramada, sahte kimlik ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY İstihbarat Şubesi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Samsun

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