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GÜNCELLEME - Samsun'da silahla yaralama ve darp

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 21:20 | Son Güncelleme

Bir kişinin silahla, bir kişinin darbedilerek yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ VE ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi silahla, bir kişi darbedilerek yaralandı.

İddiaya göre, Soner T, Taner T, Caner T, Alper T. ve Eray T, Gaziosmanpaşa Mahallesi Şeker Ahmet Sokak'taki iş yerine giderek, Fikri Y'ye aralarında husumet bulunan oğlu Musa Y'nin nerede olduğunu sordu.

Çıkan tartışma üzerine darbedilen Fikri Y, av tüfeğiyle Soner T'yi yaraladı.

Fikri Y. ve Soner T, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Irmak Polis Merkezi'ne giden Taner T, Caner T, Alper T. ve Eray T. teslim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, tedavilerinin ardından Fikri Y. ve Soner T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede pompalı tüfek, parçalanmış lavabo ile 17 tüfek kartuşu bulundu.

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Canik darp Samsun silahla yaralama

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