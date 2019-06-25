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GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 18:58 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep'ten Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Samsun-Ankara kara yolunda şüpheli bir otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 6 paket halinde 37,13 gram metamfetamin maddesi,
6 sentetik hap, araç anahtarlığı şeklinde hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Ekipler, Irak uyruklu K.D.K, S.S.A.A.R. ve A.Z.A.A. ile Suriye uyruklu A.J'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.D.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu<br />

Samsun'da uyuşturucu operasyonu<br />

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Anahtar Kelimeler:
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun uyuşturucu operasyonu

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