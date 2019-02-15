HABER

GÜNCELLEME - Şehit polis memuru için tören düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 20:09 | Son Güncelleme

Uşak'ın Banaz ilçesinde silahlı saldırgana müdahale ederken şehit olan polis memuru için tören düzenlendi BANAZ İLÇESİNDE DÜZENLENEN TÖREN EKLENDİ

Uşak'ın Banaz ilçesinde silahlı saldırgana müdahale ederken şehit olan polis memuru Mehmet Aksoy için İl Emniyet Müdürlüğünde ve görev yaptığı Banaz ilçesinde tören düzenlendi.

Uşak Emniyet Müdürlüğü önündeki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve şehit Aksoy'un öz geçmişi okundu.

Törende konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, çok üzgün olduklarını, Aksoy'u peygamberlik makamından sonra en yüce mertebe olan şehitliğe uğurladıklarını belirtti.

Şehit Aksoy'un, görevi esnasında halkın huzuru ve güvenliği için ihbar üzerine gittiği olaya müdahale ederken menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini dile getiren Kocabıyık, "Şehidimizin annesine ve babasına böyle kahraman bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki şehidimiz inşallah Peygamber Efendimize komşu olacaktır." dedi.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ise insanların çok çalışarak birçok makam mevki elde edebileceğini, ancak şehitliğin başka bir şey olduğunu dile getirerek, "Bizim milletimiz için de bu mertebeye ulaşmak, vatanı ve milleti için canını vermek şereflerin en büyüğüdür." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar edildi.

Naaşı görev yaptığı Banaz ilçesine götürülen Mehmet Aksoy için İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde de tören düzenlendi.

Buradaki törene, şehidin eşi Arzu, çocukları Aziz Ateş ve Bade Mine ile Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İlçe Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz, şehit polisin mesai arkadaşları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Çağlar, polis memuru AKsoy'un görevi başında şehit olmasından dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.

Dualar okunup İlçe Müftüsü Remzi Karadoğan'ın helallik istemesinin ardından şehit polisin naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Konya'nın Doğanhisar ilçesine gönderildi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’nın yeni projelerine tam destekCumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’nın yeni projelerine tam destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursalı gencin isteğini geri çevirmediCumhurbaşkanı Erdoğan, Bursalı gencin isteğini geri çevirmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Banaz Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Mehmet Aksoy şehit polis memuru tören

En Çok Okunan Haberler

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Marmara Denizi'nde deprem!

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Kadıköy'de büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

Uşak'ta polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Dolapta yakalanan FETÖ'cünün WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Dolapta yakalanmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.