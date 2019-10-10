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GÜNCELLEME - Silahlı kavgada sırtından vurulan çocuk yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 16:04 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki kavgada sırtına kurşun isabet eden 14 yaşındaki çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor - Kavga anı, güvenlik kamerasına yansıdı KAVGA ANI GÖRÜNTÜ BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Silahlı kavgada sırtından vurulan çocuk yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki çocuk sırtına isabet eden kurşunla yaralandı.

Osman Yılmaz Mahallesi 602 Sokak'ta bulunan araç kiralama şirketinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla ateş açılması sonucu iş yerinin önünde bulunan Alihan Şekerci (14) sırtına isabet eden kurşunla yaralandı.

112 Acil Servis ekibince müdahalesi yapılan yaralı çocuk, Gebze Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi.

Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kavgada elinden yaralanan iş yeri sahibi Coşkun Ş, hastanede tedaviye alındı.

Kavga sonrası kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

- Kavga anı güvenli kamerasında

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, elinde tabanca ve sopa bulunan iki şüphelinin iş yeri sahibini darbetmesi, elinde pompalı tüfek olan bir başka şüphelinin havaya ateş açması ve sokaktan geçen bazı vatandaşlar yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Gebze Kocaeli Silahlı kavga

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