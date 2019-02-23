GÜNCELLEME- Sudan'da hükümet feshedildi

"Cumhurbaşkanı olarak destekçilerime de muhaliflerime de aynı mesafede yaklaştığım, adalet ve şeffaflık da dahil ulusal bir platformda duruyorum. Yurt dışındaki muhalif güçleri, ülke meseleleri ve diyalog mekanizmaları konusunda istişarelerde bulunmak üzere ileri adım atmaya, silahlı grupları da ülkede barışın sağlanmasını hızlandırmaya çağırıyorum. Sudan, bu krizden birlik olarak çıkacak. Bundan kurtulmanın yolu ulusal bilgelik ve ufukların önünü açmaktan geçiyor."

Parlamentonun anayasa değişikliği kararını ertelemesini isteyen Beşir, tüm siyasi partiler, silahlı gruplar ve gençlere diyalog çağrısı yaptı.

Beşir, 2020’de yeniden seçilmesinin önünü açan anayasa değişiklilerini ise iptal etti. Beşir’in kararları, 19 Aralık’tan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerin ardından geldi.

Beşir, başkent Hartum’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında, ulusal uzlaşı hükümetinin ve 18 eyaletteki yerel hükümetlerin feshedildiğini, ülkede bir yıl süreyle OHAL ilan edildiğini söyledi.

Sudan Cumhurbaşkanı, siyasi istikrar vurgusu yaptı, asla tecrit ve dışlama politikası gütmeyeceklerini ifade etti.

- "Beşir'in konuşması bizi ilgilendirmiyor, amacımız rejimi devirmek"

Beşir’in açıklamalarının ardından başkent Hartum’un yanı sıra ülkenin çeşitli noktalarında düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere polis biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler lastik yakarak ve taşlarla bazı yolları trafiğe kapattı. Gösterileri organize eden Sudan Meslek Odaları (SPA), Beşir ve hükümet düşene kadar eylemlere devam etme kararı aldıklarını duyurdu.

SPA’nın Facebook hesabından yapılan açıklamada, “Beşir'in konuşması bizi ilgilendirmiyor. Amacımız rejimi devirmek ve iktidarı geçici bir hükümete devretmek.” ifadeleri kullanıldı.

1989'da tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı Sudan ordusunun kansız bir darbeyle hükümeti devirmesinin ardından 16 Ekim 1993’te kendini cumhurbaşkanı olarak atayan Beşir, 1996, 2001, 2010 ve 2015’teki cumhurbaşkanı seçimlerinden zaferle ayrılmıştı.

Aralık ayında mecliste 33 partinin teklifiyle yapılan anayasa değişikliği oylamasında Beşir’in 2020 seçimlerinde 5. kez aday olmasının yolu açılmıştı.