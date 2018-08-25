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GÜNCELLEME - Tartıştığı eşini öldürüp polise teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 18:00 | Son Güncelleme

Çorum'da, tartıştığı eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ÇORUM (AA) - Çorum'da, tartıştığı eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Şaban E. (65) ile eşi Elif E. (58), Karakeçili Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eşini boğazını sıkarak öldüren Şaban E, daha sonra evlerinin yakınında bulunan İl Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Eve giden polis ekipleri, yatak odasında Elif E'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Elif E'nin cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elif E'nin cesedinin, kesin ölüm sebebinin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.

Şaban E'nin ise emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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