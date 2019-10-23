GÜNCELLEME - Trump'tan Türkiye yaptırımlarının kaldırılması talimatı

Trump, "Şu anda bölgedeki ülkeler, Türkiye-Suriye sınırındaki polislik faaliyetlerine yardım etmek için tüm sorumluluğu üstlenmeli. Diğer ülkelerin de bu bölgeye dahil olmalarını istiyoruz. Petrolü güvence altına aldık bu nedenle de az miktarda ABD askeri, petrol olan alanlarda kalacak." dedi.

Türkiye ve Suriye sınırındaki son duruma ilişkin Trump, "Bu sabah Türkiye hükümeti, benim yönetimimi Suriye'deki mücadeleleri ve operasyonlarını durdukları yönünde bilgilendirdi." ifadesini kullandı.

Trump, bazı siyasi yorumcuların Türkiye'nin operasyonu sonrasında kendisine yeni bir askeri adım atması için çağrıda bulunduğunu kaydederek, "Hiç sanmıyorum. Bu tür bir askeri adım, Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil olmak üzere çok iyi bir ilişki kurduğumuz NATO müttefiki Türkiye'ye karşı on binlerce askeri sahaya sürmemiz anlamına gelirdi. Buna katılmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisine Suriye'de Türkiye'ye karşı adım atması çağrısı yapanların tam da ABD'yi Orta Doğu'daki "sorunlar yumağına" soktuğunu vurgulayan Trump, "Sadece konuşuyorlar, iş yaptıkları yok. Orta Doğu'da bu kadim çatışmalar arasında ne kadar Amerikan askerinin ölmesi gerekiyor?" şeklinde konuştu.

Trump, ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik "müdahaleci" politikalarının artık geride kaldığını, kendisinin farklı bir yol izleyeceğini ve bunun da Amerika'nın zaferine giden yol olduğunu dile getirdi. ABD'nin Orta Doğu'da yeni bir "pahalı savaşa" girmekten kaçındığını kaydeden Trump, bu konuda doğru bir karar verdiğine inandığını vurguladı.

- "Obama sözlerini yerine getirmedi"

Trump şöyle konuştu:

"Önceki yönetim (Obama yönetimi) Esed gitmeli dedi. Bu sonuca kolaylıkla ulaşabilirlerdi ama ulaşmadılar. Onun yerine çok güçlü kırmızı çizgilerden bahsettiler, hani hepinizin hatırladığı kuma yazılan şu kırmızı çizgiler. Sonra orada çocuklar kimyasal gazla öldürüldüler ve onlar (Obama yönetimi) sözlerini yerine getirecek hiçbir şey yapmadı. Sonra yeniden çocuklar öldürüldü ve ben 58 Tomahawk füzesiyle vaadimi yerine getirdim. 8 yıllık rejim değişikliği arayışının sonunda hala Suriye'de askerlerimiz vardı. Orta Doğu'daki savaşlara 8 trilyon dolar harcadık. Tüm bu çatışmaların öncesine göre bugün Orta Doğu daha güvensiz ve istikrarsız."