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GÜNCELLEME - Tunceli'de operasyona katılan 2 asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 01:28 | Son Güncelleme

Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenen 2 askerin şehit olduğu açıklandı VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ, ŞEHİT SAYISI GÜNCELLENDİ

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenen 2 askerin şehit olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Nazımiye ilçesi kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, olumsuz hava koşullarından etkilenen birliklerin hava şartlarının kısmen düzelmesine müteakip bölgeden helikopterle tahliye edildiği belirtildi.

Bölgede 2 jandarma personelinin hipotermi tanısı ile Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildiği aktarılan açıklamada, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 jandarma personelinin şehit olduğu, 1 jandarma personeline ise hastanede müdahale edildiği kaydedildi.

Valilikten yapılan ikinci açıklamada ise şehit olan asker sayısının 2'ye yükseldiği duyurularak, "Hastaneye kaldırılan diğer jandarma personelimize uzun süre müdahaleye devam edilmiş olup maalesef kurtarılamayarak şehit olmuştur." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Nazımiye Tunceli Tunceli Valiliği

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