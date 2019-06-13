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GÜNCELLEME - Umman Denizi'nde iki petrol tankerinde patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 11:28 | Son Güncelleme

Tankerlerdeki 44 kişi tahliye edilerek, İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'ndeki Cask Limanına nakledildi DETAYLAR EKLENDİ

Umman Denizi'nde iki büyük petrol tankerinde patlama oldu.

İran devlet televizyonunun yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Umman Denizi'nde ham petrol yüklü iki büyük tankerde patlama meydana geldi.

Patlama sonrasında iki tankerin körfez çevresindeki ülkelere acil yardım çağrısında bulunduğu ancak tankerlerden birinin batmaya başladığı kaydedildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, tankerlerdeki 44 kişi tahliye edilerek, İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'ndeki Cask Limanına nakledildi. - ABD tankerlere yardım için kuvvetlerini gönderdi

Associated Press (AP) haber ajansında yer alan habere göre, İngiliz donanması tarafından yürütülen Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları, Umman Denizi’nde meydana gelen patlamanın incelendiğini duyurdu.

Marshall Adaları bayraklı Front Altair ve Panama bayraklı Kokuka Courageous olduğu tespit edilen tankerlerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki limandan yüklenen petrolü taşıdığı ifade edildi. Patlamada bir kişi yaralandı.

ABD'nin Bahreyn'de bulunan 5'inci Filosu, saldırıya uğradığı tahmin edilen iki tankere yardım için bölgeye kuvvetlerini gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN Petrol tankerleri Umman Denizi

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