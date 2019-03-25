HABER

GÜNCELLEME - Van-Hakkari kara yoluna çığ düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 17:04 | Son Güncelleme

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Van'da, Hakkari kara yolunun Güzeldere mevkisinde çığ düştü, bazı araçlar mahsur kaldı - Soğuktan etkilenen 16 kişi Van'daki hastanelere sevk edildi - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: - "Şu an iş makinelerimizin bölgede yol açma çalışması sürüyor. Hastaneye sevk edilen vatandaşlarımızın sağlık durumları iyi" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere mevkisi, çığ düşmesi sonucu kapandı.

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Van'da Hakkari kara yolunun 90. kilometresindeki Güzeldere mevkisinde yola çığ düştü. Kapanan yolda bazı araçlar mahsur kaldı.

Bölgede sevk edilen Karayolları ekipleri, yolu kapatan kar birikintisini temizlemek için çalışma başlattı. AFAD ekipleri de araçlarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalışıyor.

Sağlık ekiplerince soğuktan etkilenen 16 kişi, ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırıldı.

- "Ekiplerimiz bölgede yoğun bir şekilde çalışıyor"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, Van-Hakkari kara yolunun 2 ayrı noktasına çığ düştüğünü söyledi.

Güzeldere mevkisinde yoğun tipi ve yağışın sürdüğünü belirten Bilmez, düşen çığın altında kalan bir minibüsle yoldan savrulan iki aracın ekiplerce kurtarıldığını aktardı.

Kapanan yolun Van kısmının ekiplerce açıldığını ve yolun kar birikintilerinden temizlendiğini dile getiren Bilmez, "Minibüsteki 16 vatandaşımız ekiplerce Van'daki hastanelere getirildi. Şu an iş makinelerimizin bölgede yol açma çalışması sürüyor. Hastaneye sevk edilen vatandaşlarımızın sağlık durumları iyi. Bütün ekiplerimiz olay yerinde, yoğun bir şekilde çalışıyor. Yolun Hakkari kısmında da çalışmalar sürüyor." diye konuştu.

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Bakan Selçuk: "Öğrencilere iş garantisi ve maaş vereceğiz"Bakan Selçuk: "Öğrencilere iş garantisi ve maaş vereceğiz"
"Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden asla geriye dönüş olmayacaktır""Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden asla geriye dönüş olmayacaktır"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çığ Hakkari Van

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Kağıthane'de yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Van-Hakkari kara yolunda 'çığ düştü' ihbarı!

Ekipleri alarma geçiren ihbar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

Hakkari'de uçak seferleri iptal edildi

Kar nedeniyle seferler iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.