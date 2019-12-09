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GÜNCELLEME - Yeni Zelanda'da Whaakari Yanardağı patladı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 10:06 | Son Güncelleme

ÖLÜ, YARALI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucu bir kişi öldü.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, sosyal medya hesabından da canlı yayımladığı basın toplantısında, patlama sırasında adada yaklaşık 50 kişi olduğunu belirtti.

Yerel saatle 14.30 (TSİ 04.30) sularında meydana gelen patlamada 23 kişinin yaralanarak Yeni Zelanda’ya nakledildiğini ifade eden Ardern, bu kişilerden birinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Ardern, adada bulunduğu belirlenen 27 kişinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bu arada, Yeni Zelanda Polisi, adada henüz ulaşılmayan kişilerin olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini açıkladı.

St. John Ambulans Operasyon Direktörü Norma Lane, vücutlarında yanıklar olan 7 kişinin durumunun kritik olduğunu kaydetti.

- Patlama nükleer bombaya benziyordu

Beyaz Ada’daki yanardağın faaliyete geçtiği sırada bölgede balık avlayan Dan Harvey, adayı kaplayan dumanların daha önce gördüğü nükleer bomba patlamalarını andırdığını anlattı.

Dumanların birkaç dakika içinde Beyaz Ada'yı kapladığını dile getiren Harvey, "Hemen eşimi aradım. 'Beyaz Ada’daki patlamayı duyarsan biz iyiyiz' dedim. Bizim için sorun değildi, uzaktaydık ama yakınlardaki insanlar için korkunçtu." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda’nın Kuzey Adası kıyılarındaki Whakaari Yanardağı, son olarak 2001'de aktif hale gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Whakaari Yanardağı yanardağ patladı Yeni Zelanda

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