HABER

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 15:37 | Son Güncelleme

Kozlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi YARALANAN KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sabahatdin K. (56) ile yolda yürürken karşılaştığı Metin A. (48) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sabahatdin K. yanında bulunan bıçakla Metin A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Metin A'yı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. Metin A, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Sabahatdin K, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu
Bayram namazı Mersin 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?Bayram namazı Mersin 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
MHP Eşme İlçe Başkanlığı kapatıldıMHP Eşme İlçe Başkanlığı kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bıçak kavga Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Feci anlar! Kaldırımda oturan 2 kadını böyle öldürdü

Feci anlar! Kaldırımda oturan 2 kadını böyle öldürdü

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram namazı Sakarya 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Sakarya 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Rize 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Rize 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Osmaniye 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Osmaniye 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Ordu 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Ordu 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Niğde 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Niğde 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Nevşehir 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Nevşehir 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.