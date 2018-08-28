Günde 3 litreye yakın süt sağıyor, fazla gelen sütü bağışlıyor

Kaliforniya'da yaşayan üç çocuk annesi Tabitha Frost, yaşadığı hiperlaktasyon sendromu yüzünden her üç saatte bir sütünü sağmak zorunda.

Kızı Cleo'ya ihtiyacı kadar olan sütü ayırdıktan sonra geri kalanını paketleyip anne sütüyle beslenemeyen ya da erken doğmuş bebeklere bağışlayan Tabitha Frost, ''sütümü boşa harcamamak için bağış yapıyorum. Erken doğan bebeklere ve Amerika'da bulunan bir süt bankasına bağış yapıyorum. Konserde, beyzbol maçında, arabada, müzede... Nerede olursam olayım süt pompası da mutlaka yanımda oluyor. Geceleri uykumdan uyanıp süt sağıyorum. Sütün ne zaman ve nerede geleceği belli olmuyor'' diye konuşuyor.

Hiperlaktasyon sendromu nedir?

Hiperlaktasyon sendromu, annenin bebeğinin ihtiyacı olandan daha fazla süt ürettiği nadir bir durumdur. Anne bu durumda meme iltihabı ve meme kanallarında sorun yaşayabilir.