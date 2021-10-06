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Talep yağıyor! Günde 80 ton pazarlanıyor, 2 tır yola çıkıyor

06.10.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyükbelen köyündeki bahçelerde yetiştirdikleri cevizleri toplayan üreticiler, ürünlerini alıcılarla buluşturuyor. Chandler cinsi cevizin üreticileri, 1000 metre rakımlı köyün verimli topraklarındaki bahçelerine sabah erken saatlerde gidiyor. Köy muhtarı Sefer Güven " Şu anda günde 2 tır, 1 kamyon sarılıyor. Günlük yaklaşık 80 ton ceviz pazarlıyoruz" şeklinde konuşuyor. Çiftçilerin kantarın önünde traktörleriyle dizilmesi sırasında ise uzun kuyruklar oluşuyor.

Talep yağıyor! Günde 80 ton pazarlanıyor, 2 tır yola çıkıyor

Bilecik'te "Chandler" cinsi cevizin üreticileri, 1000 metre rakımlı köyün verimli topraklarındaki bahçelerine sabah erken saatlerde giderek, ağaçların altına örtü serip yere düşmesini sağladıkları cevizleri temizleyerek çuvallara dolduruyor.

Ürünü traktörlere yükleyen çiftçiler, haftanın bazı günlerinde köye gelen tırın kasasındaki kantarda tarttırdıkları cevizleri alıcılara teslim ediyor. Kilogramı 6-7 liradan alınan cevizler, kamyon ve tırlarla depolara taşınıyor.

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UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYOR

Çiftçilerin kantarın önünde traktörleriyle dizilmesi sırasında bazen uzun kuyruklar oluşuyor.

Büyükbelen Muhtarı Sefer Güven, AA muhabirine, köyde yaklaşık 6 yıldır ceviz üretiminin devam ettiğini söyledi.

Sezonda 1000 ton civarında ceviz üretildiğini belirten Güven, "Sakarya'da, Bursa'da bulunan soğuk hava depolarına gönderiyoruz. Köyümüz çalışkan bir köydür. Ceviz konusunda ilerledik." dedi.

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Güven, köyde cevizin ardından ağırlıklı olarak kiraz ve vişne üretildiği bilgisini verdi.
Tartı ve teslimat sırasında araç kuyruğu oluşmasına değinen Güven, "Alıcı bazen zamanında gelemiyor. Biraz geç geldiği için üreticiler ön sıraları alıp bir an evvel cevizi teslim etmek için kuyruğa giriyor. Cevize talep var. Şu anda günde 2 tır, 1 kamyon sarılıyor. Günlük yaklaşık 80 ton ceviz pazarlıyoruz." diye konuştu.

Güven, ceviz kurutma tesisine ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekledi.

''BU İŞİ HERKES YAPABİLİR''

Üreticilerden Fahri Yıldırıcı da "Chandler" cinsi cevizin dayanıklı olduğunu vurguladı.
Köydeki hava akımının ağaçlardaki cevizin içinin dolmasını sağladığını, bu durumun ürünün kalitesini artırdığını dile getiren Yıldırıcı, şunları kaydetti:

"Bu bölgede verim çok güzel. Saat 09.00 sularında bahçeye geliyoruz, 18.00 gibi mesaiyi bitiriyoruz. Ceviz toplamayı bilmeyen olmaz. Bu işi herkes yapabilir. Ağaçların altına örtü serdik. Ağacı traktöre bağlayıp silkeleyerek daldaki cevizleri yere düşürdük. Kadınlar cevizleri topladı."

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Traktörüyle kuyrukta bekleyen köylülerden Mustafa Ulusoy ise verim ve fiyatların memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Satışın sırayla yapılmasının karışıklığı önlediğini aktaran Ulusoy, "Sırası gelen cevizini satıp parasını alır ve gider. Her sene böyle oluyor." ifadesini kullandı.

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ceviz

(AA)

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Bilecik
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