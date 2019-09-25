GÜNDEM / 25 Eylül 2019

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iki bakanlık arasında "Denetimli Serbestlik Kapsamındaki ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılabilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü"nü imzalayacak.

- Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile görüşecek Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrey Babiş, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraj, Sudan Başbakanı Abdallah Hamdok ve Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis'i kabul edecek.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Pakistan ortak ev sahipliğinde "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı yüksek düzeyli yan etkinlik ile Türkiye-Pakistan-Malezya Üçlü Toplantısı'na ve TAİK tarafından düzenlenecek "10. Türkiye Yatırım Konferansı" gala yemeğine katılacak.

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM 74. Genel Kurulu kapsamında, himayesinde düzenlenecek "Sürdürülebilir Atık ve Kaynak Yönetiminde Problemler ve Çözümler: Sıfır Atık'la İlgili Ulusal Girişimler Neden Önemli?" konulu yüksek düzeyli yan etkinliğe katılacak.

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesimi Temel Atma Töreni'ne katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çerkeş OSB toplu açılış törenine katılacak, Şabanözü ilçesinde fabrika ziyaretleri yapacak ve Yakınkent OSB'yi ziyaret edecek.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Kadın sivil toplum örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek amacıyla 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapacak.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Güreş Milli Takımı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nı Bakanlık merkez binada ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- TSK'nin haberleşme altyapısına takviye - TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Tedariki Sözleşmesi kapsamında, ASELSAN tarafından üretilen 134 HF araç ile 25 HF sırt telsizi TSK'ye teslim edildi

- Özgün tasarıma sahip telsizler, sahip oldukları teknolojiyle ufuk ötesi haberleşme imkanı sağlıyor

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- Türkiye en fazla fındığı Almanya'ya sattı

- Dünya fındık üretim ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye'den 1 Eylül 2018-31 Ağustos 2019 döneminde en fazla fındık satılan ülkeler arasında ilk sırayı önceki 9 sezonda olduğu gibi yine Almanya alırken, bu ülkeyi İtalya ve Fransa izledi

- Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç:

- "285 bin ton hedefimiz vardı. Bu hedefimizin biraz altında kalındı. Yaklaşık 270 bin ton ihracat gerçekleştirildi"

(Atakan Çıtlak/Giresun)

3- ANALİZ - Altında "ticaret savaşları" yön belirleyecek

- ABD ile Çin arasında süregelen ticaret savaşları ve açıklanacak makroekonomik veriler, altın fiyatlarını etkileyecek en önemli aktörler haline geldi

- Analistler, ticaret görüşmelerinin negatif ilerlemesi halinde altının ons fiyatında son 6 yılın en yüksek seviyesi olan 1.555 dolar seviyesinin görülebileceğini belirtti

- Analistler, ticaret savaşlarında yaşanacak iyimser gelişmelerle altın fiyatında belirli gevşeme yaşanabileceğini ve 1.480-1.490 seviyelerinin destek konumuna geleceğini ifade etti

- Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek döneme ilişkin faiz kararında ekonomideki verileri dikkate alacağını açıklamasının ardından ABD verilerinin altın fiyatı için önemini görece arttı

- Orta vadede sıkı maliye politikası duruşunun devam etmesi durumunda, ECB'nin genişlemeci para politikasına devam edeceğini tahmin eden analistler, bunun da altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyeceğini bildirdi

(Murat Aslan/İstanbul)

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