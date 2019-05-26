GÜNDEM / 26 Mayıs 2019

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtarlarla bir araya gelecek, Yassıada'yı ziyaret edecek, AK Parti Bayrampaşa İlçe Teşkilatı iftarına katılacak, vatandaşlarla çay sohbetinde buluşacak.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane'de geçen ay yaşanan çöküntüden sonra kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle evlerini tahliye eden Yahya Kemal Mahallesi sakinleri ile iftarda buluşacak.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek'te Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegovic ile görüşecek, merhum Boşnak lider Aliya İzetbegovic'in kabrini ziyaret edecek ve Livno şehrinde toplu iftar programına katılacak.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camisi Konferans Salonu'nda Türkiye VII. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak, Yassıada'yı ziyaret edecek, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde AK Parti İstanbul mahalle başkanlarıyla iftar programına iştirak edecek.

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Üsküdar Belediyesi Nevmekan Sahil'de üniversite öğrencileriyle iftar yapacak.

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Cumhuriyeti'nin 101. Kuruluş Yıl Dönümü törenlerine katılacak, Savunma Bakanı Levan Izoria, Başbakanı Mamuka Bakhtadze ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile ayrı ayrı görüşecek.

- “Yeni sistem ile gümrük idareleri kendisine sevkli araçlara ilişkin bilgilere, araçlar gümrük idaresine gelmeden önce ulaşabilecek”

8- Atletizmde Türkiye'den erkeklerde Fenerbahçe, kadınlarda ENKA Spor'un yer aldığı Avrupa'nın en önemli kulüpler organizasyonu olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası A Grubu müsabakaları İspanya'nın Castellon kentinde sona erecek.

- "Gram altın fiyatında geri çekilmede 247 lirayı ana destek, yükselişte ise 258 ve 265 lirayı direnç olarak izliyoruz"

(Erhan Cihan Ünal/İstanbul)

3- Taksim Camisi'nin yıl sonunda açılması hedefleniyor

- Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız:

- ''Caminin dış cephesinde bir yandan da mermer kaplamaları yapılıyor. Arkadaşlarımız caminin tamamlanması için büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyorlar. Camiyi inşallah yıl sonuna kadar yetiştirme gayreti içerisindeler''

- ''Yapılan eser cami alanı olmasının ötesinde otoparkı, kültür-sanat etkinlikleri, atölyeleriyle Taksim'e bambaşka bir zenginlik katacak''

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

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