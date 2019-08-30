GÜNDEM / 30 Ağustos 2019

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zafer Abidesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğine iştirak edecek.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek ve resepsiyon verecek.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Maçka Köprüyanı Mahallesi'nde şehit Eren Bülbül'ün ailesi ve kabri ile Çaykara Belediyesini ziyaret edecek.

- İstanbul Valiliğince, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konulacak, Valilikte tebrikler kabul edilecek, Vatan Caddesi'nde tören düzenlenecek ve resepsiyon verilecek.

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

- Çavuşoğlu ve Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı yapacak.

- "Bazı tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılan boyalar ve kimyasallar çocukların sağlığına zarar verebilir. Bu yüzden pamuk bazlı kıyafetler tercih edilmeli"

- Tekstil, imalat sanayisi, makine, otomotiv, elektronik, enerji ve madencilik gibi birçok sektörde çalışmaların yapıldığı 344 tasarım merkezinde tescillenen patent sayısı 141, tescilli marka sayısı 810, tescilli tasarım sayısı bin 250 oldu

- Sayıları bin 186'ya ulaşan Ar-Ge merkezlerinde bu zamana kadar yazılımdan sağlığa, havacılıktan enerjiye çeşitli sektörde 34 bin 239 proje yürütüldü

- Türkiye genelinde faaliyet gösteren Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı bin 530'a yükseldi

1- TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜSLERİ - Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı bin 500'ü aştı

- "Çocukların kıyafetleri çok dar olmamalı, rahat olmalı. Dar ve sentetik içerikli kıyafetler sürtünme yaratarak sırtta ve kalçada iltihaplanmalara, kabarık ve kaşıntılı sivilcelenmelere neden olabilmektedir"

- "Ayakkabılar modeline, tasarımına göre değil fonksiyonuna göre sağlıklı tercih edilmeli. Çocuklarda tırnak batmasını önlemek adına okul ayakkabıları yarım ya da bir numara büyük alınmalı"

(Duygu Yener/Ankara)

3- Yüz tanıma teknolojisinde mahremiyet tartışmaları büyüyor

- Yüz tanıma teknolojisi şehirlerin sokaklarından havalimanlarına, stadyumlardan kamu binalarına kadar hemen hemen hayatın her alanında kullanılmaya başlandı

- Yüz tanıma teknolojisi güvenlik alanında getirdiği büyük avantajların ardından kişisel mahremiyet konusunda neden olduğu sıkıntılar nedeniyle bütün dünyada tartışmalara neden oluyor

- Çin, Doğu Türkistan bölgesinde her sokağa yerleştirdiği kameralar ile bölge sakinlerini çok sıkı bir takip altında tutarken, İsrail hükümeti de Batı Şeria sakinlerini yüz tanıma teknolojisini kullanarak takip altında tutuyor