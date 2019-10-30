GÜNDEM / 30 Ekim 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanları ile toplantıda bir araya gelecek. - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi kabul edecek. (Ankara/12.00/14.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- CHP Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek. (TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlıkları arasında iş birliğiyle gerçekleştirilecek "Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni"ne katılacak. (Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve HIMSS'19 EURASIA açılış törenlerine iştirak edecek. (İstanbul/09.15/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- TBMM'den - Genel Kurulda, Su Ürünleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ele alınacak. (TBMM/14.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suriyeli tarafların katılımıyla Anayasa Komitesi çalışmalarının açılış toplantısı yapılacak. (Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Irak’ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor. (Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor. (Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- Türk Kızılay tarafından Etimesgut yerleşkesinde "Kızılay Haftası Sokağı" açılacak. (Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanması 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30) 3- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/10.00) 4- Vezneciler'de 7 Haziran 2016'da 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda, terör örgütü PKK elebaşları Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanması İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek. (İstanbul/10.00) 5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü) KÜLTÜR SANAT 1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya Camisi'nde incelemede bulunacak, Muhibbi Edebiyat Müze Kütüphanesi, Trabzon Müzesi, Kızlar Manastırı ve Sümela Manastırı'nı ziyaret edecek, Rize'de Sektör Toplantısı'na katılacak. (Trabzon/10.30-14.30/Rize/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altındağ Belediyesinin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı Spor Etkinliği'ne iştirak edecek. - Kasapoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'la Bakanlığı ve YÖK arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katılacak. (Ankara/10.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı 13 maçla sürüyor. - Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu'na, Kasımpaşa ise Kemerspor 2003'e konuk olacak. Gençlerbirliği, Esenler Erokspor'u, Göztepe de Sivas Belediyespor'u ağırlayacak. (Mersin/20.30/Antalya/13.45/Ankara/16.30/İzmir/18.30) (Fotoğraflı) 3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. (Tel Aviv/22.05) (Fotoğraflı) 4- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 5. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban ile deplasmanda karşılaşacak. C Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, aynı ülkeden UNICS Kazan'ı konuk edecek. D Grubu'nda ise Galatasaray Doğa Sigorta, Polonya takımı Asseco Arka'ya konuk olacak.

(Krasnodar/20.00/İstanbul/20.15/Gydnia/22.00) (Fotoğraflı) 5- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, Litvanya temsilcisi Lietkabelis ile deplasmanda karşılaşacak. C Grubu'nda ise Gaziantep Basketbol, Almanya'nın Brose Bamberg takımını konuk edecek. (Panevezys/Gaziantep/20.00) (Fotoğraflı) 6- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. haftasında D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Romanya temsilcisi CSM CSU Oradea'yı, E Grubu'nda ise Pınar Karşıyaka, Hollanda'nın Donar takımını ağırlayacak. (İstanbul/17.00/İzmir/20.00) (Fotoğraflı) 7- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 3. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag ile deplasmanda karşılaşacak. B Grubu'nda ise Fenerbahçe Öznur Kablo, Polonya temsilcisi Arka Gdynia'yı konuk edecek. (Prag/21.15/İstanbul/19.30) (Fotoğraflı) 8- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 3. haftasında C Grubu'nda iki Türk takımı Bellona Kayseri Basketbol ile OGM Ormanspor karşı karşıya gelecek.

(Kayseri/18.00) (Fotoğraflı) 9- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 5. haftası Beşiktaş-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçıyla sona erecek. (İstanbul/18.00) (Fotoğraflı) 10- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Sorgun Belediyespor-Arkas Spor, Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta, Arhavi Voleybol-Ziraat Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto, Tokat Belediye Plevne-Fenerbahçe HDI Sigorta, İnegöl Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor müsabakaları yapılacak. (Yozgat/14.00/Ankara/15.00/Artvin/İstanbul/17.00/Tokat/18.00/Bursa/19.00) (Fotoğraflı) ÖZEL HABER 1-Teröristler Tel Abyad halkına ekonomik baskı da uygulamış - Barış Pınarı Harekatı sayesinde teröristlerden temizlenen ve hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad'da halk, terör örgütü YPG/PKK'nın yaptığı zulmü ve ekonomik baskıları unutmaya çalışıyor - Çiftçi Abdülkerim el Musa: - "Bizim tarlalarımıza ektiğimiz arpa, buğdayın fiyatını onlar belirliyor, istedikleri fiyata alıyorlardı. Hiçbir yere satmamıza müsaade etmiyorlardı, istedikleri fiyata alıyorlardı. Teröristlerin bize çektirmediği eziyet kalmadı"

- Bakkal Muhammed el Hacali: - "Yurt dışından gelen yardımlara (insani yardım malzemelerine) el koyup kendilerine ayırıyorlar, diğer yarısını da kendi taraftarlarına dağıtıyorlardı" (Eşber Ayaydın-Mustafa Güçlü/Tel Abyad) 2- Türk çayı 10,7 milyon dolar kazandırdı - Türkiye'den yılın ocak-eylül döneminde 103 ülkeye 3 bin 88 ton çay ihracatından 10 milyon 771 bin 525 dolar gelir elde edildi - Söz konusu dönemde ihracatta 4 milyon 499 bin 382 dolarla Belçika ilk sırada yer aldı - DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şaban Turgut: - "Özel sektör markalarımızın da dünyanın önde gelen gıda fuarlarına katılım sağlayarak tanıtım yapmaları ile çay ihracatımız daha üst rakamlara ulaşacaktır" (Meltem Yılmaz/Trabzon) 3- Otomotivde 2. el satışlarında "teker dönüyor" - Türkiye ikinci el otomotiv online pazarında geçen yılın ilk 9 ayında 1 milyon 262 bin 690 araç satılırken, bu yılın aynı döneminde 1 milyon 268 bin 200 adetlik satış gerçekleşti. Bu da yüzde 0,4'lük artışa işaret etti - 2019 yılı ocak-eylül döneminde ikinci el toplam online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 72, hafif ticari araçların payı da yüzde 28 oldu