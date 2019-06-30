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GÜNDEM / 30 Haziran 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 09:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya’da

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Osaka’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin ardından geçtiği Kyoto şehrinde Tofukuji Tapınağı'nda Ara Güler Sergisi’nin açılışını yapacak.

- Daha sonra Nagoya şehrine gidecek Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda Türk Toplumuyla Buluşma Programı'na iştirak edecek.

- Erdoğan Nagoya’daki programın ardından Tokyo’ya geçecek.

(Kyoto-Nagoya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB üyesi ülkelerin 28 lideri, önde gelen kurumların yeni başkanlarını müzakere etmek için zirve düzenleyecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası gruplarda üçüncü ve son maçlarla sürüyor.

- C Grubu'nda çıkma şansını ilk iki maç sonrası yitiren Türkiye, Macaristan ile karşılaşacak.

(Niş/17.00) (Fotoğraflı)

2- 2019 Avrupa Oyunları Belarus'un başkenti Minsk'te sona erecek.

3- At yarışlarında 93. Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.

(İstanbul/17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası Hollanda'nın Rotterdam kentinde başlayacak.

- Türkiye, ilk maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek.

(Rotterdam/19.30)

5- Mısır'da süren 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda A Grubu'nda Zimbabve-Demokratik Kongo ve Uganda-Mısır, B Grubu'nda ise Burundi-Gine ve Madagaskar-Nijerya maçları yapılacak.

(Kahire/22.00/22.00/19.00/İskenderiye/19.00)

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Avusturya Grand Prix'si koşulacak.

(Spielberg/16.10)

7- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Hollanda Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Assen/15.00)

8- İtalya'nın ev sahipliği yaptığı 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası, İspanya ile Almanya arasında oynanacak final maçıyla sona erecek.

(Udine/21.45)

ÖZEL HABER

1- Su ürünleri yetiştiriciliğinde bir ilk

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

- "Geçen yıl avcılık yoluyla yapılan su ürünleri üretim 314 bin 94 ton iken, yetiştiricilik üretimi 314 bin 537 ton olarak gerçekleşti"

- "2018'de yetiştiricilikte oransal olarak en fazla artış yüzde 25,5 ile çipurada, avcılıkta ise yüzde 308,1 ile palamutta oldu"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

2- İlk hacı kafilesi cuma günü uğurlanacak

- Bu yıl hacca gidecek hacı adayları, 5 Temmuz Cuma gününden itibaren mukaddes topraklara uğurlanacak

- Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Remzi Bircan:

- "İlk hacı kafilemiz 5 Temmuz'da Denizli, Kütahya ve Konya'dan aynı anda hareket edecek. Ankara'dan ise hareket 6 Temmuz itibarıyla başlayacak"

- "Bu yıl yaklaşık 4 bin görevli ordusuyla 80 bin hacı adayımıza hizmet edeceğiz"

- "Hacı adaylarımızın yarısından fazlası bayan olduğu için bayan irşat görevli sayımızı 420'ye çıkardık. Önceki yıllarda bu sayı 380'lerdeydi"

(Sefa Şahin/Ankara) (Görüntülü)

3- Bilimler tarihinin zirvesi: Fuat Sezgin

- Bilimler tarihi alanında dünyanın sayılı isimlerinden olan Fuat Sezgin, vefatının birinci yılında anılıyor

- Sezgin, 300 bin yazma eseri inceleyerek, insanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar sahasında yazılan en kapsamlı eser olarak gösterilen 18 ciltlik Arap-İslam Bilim Tarihi eserini kaleme aldı

- 27 Mayıs darbecileri tarafından üniversiteden atılan "147'likler" arasında yer alan Sezgin, çok sevdiği vatanından ayrılarak Almanya'ya gitmek zorunda kaldı

- Türkiye, Sezgin hayatta iken vefasını gösterdi ve İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Fuat Sezgin İslam Bilim ve Tarihi Araştırmaları Vakfı ve adına Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde İslam Bilim Tarihi Enstitüsü kuruldu

- Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himaye ve öncülüğünde 2019 yılı, "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edildi

(Mücahit Türetken / İstanbul) (Grafikli)

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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Haziran 2019

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