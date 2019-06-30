GÜNDEM / 30 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya’da - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Osaka’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin ardından geçtiği Kyoto şehrinde Tofukuji Tapınağı'nda Ara Güler Sergisi’nin açılışını yapacak. - Daha sonra Nagoya şehrine gidecek Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda Türk Toplumuyla Buluşma Programı'na iştirak edecek. - Erdoğan Nagoya’daki programın ardından Tokyo’ya geçecek. (Kyoto-Nagoya) (Fotoğraflı-Görüntülü) DÜNYA DİPLOMASİ 1- AB üyesi ülkelerin 28 lideri, önde gelen kurumların yeni başkanlarını müzakere etmek için zirve düzenleyecek. (Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor. (İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü) SPOR 1- Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası gruplarda üçüncü ve son maçlarla sürüyor. - C Grubu'nda çıkma şansını ilk iki maç sonrası yitiren Türkiye, Macaristan ile karşılaşacak.

(Niş/17.00) (Fotoğraflı) 2- 2019 Avrupa Oyunları Belarus'un başkenti Minsk'te sona erecek. 3- At yarışlarında 93. Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. (İstanbul/17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası Hollanda'nın Rotterdam kentinde başlayacak. - Türkiye, ilk maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. (Rotterdam/19.30) 5- Mısır'da süren 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda A Grubu'nda Zimbabve-Demokratik Kongo ve Uganda-Mısır, B Grubu'nda ise Burundi-Gine ve Madagaskar-Nijerya maçları yapılacak. (Kahire/22.00/22.00/19.00/İskenderiye/19.00) 6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Avusturya Grand Prix'si koşulacak. (Spielberg/16.10) 7- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Hollanda Grand Prix'si gerçekleştirilecek. (Assen/15.00) 8- İtalya'nın ev sahipliği yaptığı 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası, İspanya ile Almanya arasında oynanacak final maçıyla sona erecek. (Udine/21.45) ÖZEL HABER 1- Su ürünleri yetiştiriciliğinde bir ilk

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Geçen yıl avcılık yoluyla yapılan su ürünleri üretim 314 bin 94 ton iken, yetiştiricilik üretimi 314 bin 537 ton olarak gerçekleşti" - "2018'de yetiştiricilikte oransal olarak en fazla artış yüzde 25,5 ile çipurada, avcılıkta ise yüzde 308,1 ile palamutta oldu" (Mustafa Çalkaya/Ankara) 2- İlk hacı kafilesi cuma günü uğurlanacak - Bu yıl hacca gidecek hacı adayları, 5 Temmuz Cuma gününden itibaren mukaddes topraklara uğurlanacak - Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Remzi Bircan: - "İlk hacı kafilemiz 5 Temmuz'da Denizli, Kütahya ve Konya'dan aynı anda hareket edecek. Ankara'dan ise hareket 6 Temmuz itibarıyla başlayacak" - "Bu yıl yaklaşık 4 bin görevli ordusuyla 80 bin hacı adayımıza hizmet edeceğiz" - "Hacı adaylarımızın yarısından fazlası bayan olduğu için bayan irşat görevli sayımızı 420'ye çıkardık. Önceki yıllarda bu sayı 380'lerdeydi" (Sefa Şahin/Ankara) (Görüntülü) 3- Bilimler tarihinin zirvesi: Fuat Sezgin - Bilimler tarihi alanında dünyanın sayılı isimlerinden olan Fuat Sezgin, vefatının birinci yılında anılıyor