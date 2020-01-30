GÜNDEM / 30 Ocak 2020

2- TBMM Genel Kurulunda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde başlayacak Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın (EMİTT 2020) açılış törenine katılacak.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek ve Türk Yahudi Cemaati temsilcilerini kabul edecek.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kamu Denetçiliği Kurumu ile TÜBİTAK TÜSSİDE arasındaki "Süreç İyileştirme Projesi" imza törenine iştirak edecek.

4- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

- "O akşam ben de oradaydım. Çocuklarımı öptüm, kokladım, sarıldım. Onları orada bırakıp eve geldim. Sonra deprem oldu. Rabb'im beşini cennetinde buluşturdu"

- "15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile Avrasya ve Marmaray tünelleri gibi 'mega projeler' depremin yanı sıra şiddetli rüzgarlara karşı da dayanıklı"

- "Türkiye'nin deprem kuşağında olması nedeniyle inşa edilen yol, köprü ve tüneller deprem faktörü ön planda tutularak yapılıyor"

(Şükrü Gündüz-Halil İbrahim Sincar/Elazığ)

3- Kentsel dönüşümde 2019'da yaklaşık 682 milyon lira kira yardımı yapıldı

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019'da "riskli" olarak tespit edilen yapılardaki hak sahiplerine 715 ile 1150 lira arasında değişen oranlarda kira yardımında bulundu

- En çok kira yardımı yapılan illerin başında 248 milyon 912 bin 251 lira ile İstanbul geliyor

- Bakanlık, 2012'den günümüze 296 bin 720 hak sahibine 686 milyon 214 bin lira riskli alan, 3 milyar 167 milyon 734 bin 895 lira riskli yapı kira yardımı olmak üzere 3 milyar 853 milyon 948 bin lira kira yardımı yaptı

(Yıldız Nevin Gündoğmuş-Ankara)

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