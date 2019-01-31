GÜNDEM / 31 Ocak 2019

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Sayın Cumhurbaşkanımızın sinema salonlarının yaygınlaşması ve çoğaltılması ile ilgili talimatı var" - "2004'ten 2018'e kadar seyirci 44 milyona ulaşmış, biz bunu 100 milyonlara getirme hedefindeyiz. Öncelikli kriter de sinema olmayan şehir, bölge bırakmamak. Bununla ilgili çalışmayı başlatacağız" - "Türkiye'nin stratejik sektörlerinden biri de turizm, turizm tanıtımında en etkin uygulamanın filmlerle olacağını düşündük. O yüzden bu yasada (Sinema Yasası) gerekli düzenlemeleri yaptık"

(Eda Özdener-Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

2- Okuryazarlık seferberliğinde Cumhuriyet rekoru

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği"nin birinci yılında 785 bin 81 vatandaşa ulaşıldı

- Bu oran Cumhuriyet tarihinde bu kadar kısa sürede elde edilen en yüksek vatandaş katılımı olarak tarihe geçti

- Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda devam eden seferberlikte 2018'de okuma yazma kurslarına en çok katılım sağlayanlar 659 bin 174 kişi ile kadınlar ve 98 bin 116 kişi ile 65 yaş üstü vatandaşlar oldu

- Okuma yazmayı hiç bilmeyenler için açılan temel düzey kurslara ve sınavlara 666 bin 183 kişinin katılımı sağlandı

- Seferberliğe en fazla katılımın yaşandığı iller Diyarbakır, İstanbul, Gaziantep, Kocaeli ve Şanlıurfa olarak belirlendi

(Burcu Çalık/Ankara)

3- Hırvat bakandan Türkiye'ye sığınmacı övgüsü

- Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic:

-"(Suriyelilerin barındığı kamplar) Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin burada yapmış olduğu hizmetler ve sosyal aktiviteler gerçekten takdire şayan. Türk hükümeti ve yetkililerine teşekkür etmek istiyorum"

- "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aslında bu kamplarda yapmış olduğu hizmetlerle sadece yaşamak için gerekli zaruretleri sağlamıyor aynı zamanda Suriyelilerin ve Türklerin ilerideki ilişkileriyle ilgili de çok güçlü bir bağ kuruyor. Bu bağ ileride Türk ve Suriye halkı arasında kuvvetlenerek devam edecektir"

(İzzet Mazı/Kilis)

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