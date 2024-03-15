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  4. Gündem olan kazada yeni gelişme! Baba Cihantimur ifadeye çağrıldı

Gündem olan kazada yeni gelişme! Baba Cihantimur ifadeye çağrıldı

15.03.2024 10:29
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Türkiye İstanbul'daki kazayı konuşmaya devam ediyor. Eylem Tok ve oğlunun firarının ardından bir yeni gelişme daha yaşandı. Eyüpsultan'da lüks ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin babası Bülent Cihantimur ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldı.

Gündem olan kazada yeni gelişme! Baba Cihantimur ifadeye çağrıldı

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T. C.'nin 34 EEG 06 plaka sayılı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araçlara çarpması sonucunda bir kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.

BİK

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanından Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilen anne Eylem Tok hakkında “Suçluyu kayırma" suçundan ve oğlu T.C hakkında "Bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan aynı gün 2 Mart 2024 tarihinde yakalama kararı çıkarmıştı. Başsavcılık, 7 Mart'ta anne ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılması talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığına göndermişti. Eylem Tok ve oğlu T.C'nin Mısır'dan ABD'ye geçtikleri ortaya çıkmıştı.

HHH

BABA İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma devam ederken şüphelilerin kaçmasına yardım eden Ayşe Ceren S.'nin tutuklanmış; baba Op. Dr. Bülent Cihantimur hakkında ise yurt dışı yasağı konulmuştu. Savcılığın baba Cihantimur'u ifadesini almak üzere çağırdığı öğrenildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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trafik kazası İstanbul
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