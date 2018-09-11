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GÜNDEM ÖZETİ / 11 Eylül 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 00:01 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/16.30)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dopa’da pilot çiftlik arazisinde, Sennar’da TİGEM iş birliği ile ekilen pamuk tarlalarında ve Kenana’da şeker fabrikasında incelemelerde bulunacak.

(Sudan)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İngiltere'de temaslar gerçekleştirecek.

(Londra)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Southwest Jiaotong Üniversitesinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tam model rüzgar tünel testine katılacak.

(Çin)

4- TÜİK, “Taşıt-Kilometre İstatistikleri, 2016” haber bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine 2 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

6- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından TSPB Genel Merkezi'nde "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısı yapılacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak ve mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Bükreş)

2- Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İranlı üst düzey diplomatlarla Suriye için Anayasa Komitesi kurulmasını görüşmek üzere bir araya gelecek.

(Cenevre)

3- Arap Birliği, ABD’nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) maddi yardımı durdurma kararını değerlendirmek üzere dışişleri bakanları seviyesinde toplanacak.

(Kahire)

4- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "Küresel Donörler Forumu"nda "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" verilecek.

(Londra)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

GÜNCEL

1- Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında tutuksuz 211 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davası Çağlayan'daki İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta A, B, C ve D Liglerinde 7 maçla tamamlanacak.

2- Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu mücadelesi 7 maçla başlayacak.

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