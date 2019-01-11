GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ocak 2019

- 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davanın görülmesine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Üniversitesinde "Tarımda Ege'nin 2023 Vizyonu" paneline ve Çeşme Yörükler Derneğinin toplantısına iştirak edecek.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI ile deplasmanda karşılaşacak.

(Podgorica/21.00)

2- Türkiye Futbol Federasyonunun desteği ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından Granada Luxury Otel'de düzenlenen Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri ve bu seminer kapsamında gerçekleştirilecek 2. FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı başlayacak.

(Antalya/14.00)

3- Voleybol Efeler Ligi'nde 13. haftanın ilk maçında Galatasaray ile Jeopark Kula Belediyespor, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

4- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlık çalışmaları ve transfer faaliyetleri izleniyor.

- Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Macaristan'ın MTK Budapeşte, Fenerbahçe de Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla hazırlık maçı yapacak.

(Antalya/17.00/18.00)

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