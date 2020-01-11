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  4. GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ocak 2020

GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ocak 2020

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 00:10 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından kabul edilecek, Laç kasabasında proje sahasını ziyaret edecek.

(Tiran)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Polisevi'nde hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle buluşacak.

(Kilis/10.00-13.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Sağlık STK'ları Platformu (TÜSEP) Lansman Programı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

4- MHP Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı, Meyra Otel'de başlayacak.

(Ankara/11.00)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Segah Otel'de düzenlenecek Engelliler Konfederasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Valiliği ziyaret edecek, 1200 kişilik istihdam kapasitesine sahip çağrı merkezi açılışına katılacak, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Lineer Metal Çinko Temel Atma Töreni'ne katılacak. Bakan Varank, Siirt'teki programlarının ardından Erzincan Sanayici ve İş İnsanları ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapacak.

(Siirt/10.15/14.00-Erzincan/19.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Mersin’de düzenlenecek Kıl Çadırlar Aydınlanıyor Proje Tanıtımı ve Sertifika Programına katılacak, tarım ve orman sektör temsilcileriyle bir araya gelecek, şehit evi taziye ziyaretlerinde bulunacak.

(Mersin/11.30//20.30)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde DEİK Ticari Diplomasi Ödül Törenine katılacak.

(İstanbul/17.30)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanmar Tersanesi İleri Seviye Sevk Sistemi Römorkörü Hizmet Alım Töreni'ne katılacak, Beşiktaş ve Hat-San tersaneleri ile Altınova Tersane Girişimcileri AŞ'yi, Yalova Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti İl Gençlik Kolları ile buluşacak.

(Yalova/12.00/17.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/13.00)

2- Tayvan'da halk, yeni dönem lider ve milletvekillerinin belirleneceği genel seçim için sandık başına gidecek.

(Pekin)

3- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesinin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Bağdat/Tahran/Ankara/Washington)

4- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

(Trablus)

5- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

SPOR

1- Voleybolda Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen 2020 CEV Kadınlar Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde yarı final maçlarında Almanya-Hollanda, Türkiye-Polonya karşı karşıya gelecek.

(Apeldoorn/19.15/22.45)

2- ING Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta Beşiktaş Sompo Sigorta-Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Doğa Sigorta-Türk Telekom, Fenerbahçe Beko-Sigortam.net İTÜ Basket, Pınar Karşıyaka-Teksüt Bandırma maçlarıyla başlıyor.

(İstanbul/13.00/15.15/20.00/İzmir/17.30)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta Çankaya Üniversitesi-Galatasaray, OGM Ormanspor-BOTAŞ, Birevim Elazığ İl Özel İdare-İzmit Belediyespor, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Samsun Canik Belediyespor müsabakalarıyla başlayacak.

(Ankara/13.00/14.00/Elazığ/14.00/Adana/16.00)

4- Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/10.00)

5- 48. Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası, Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda sürüyor. Organizasyonun ikinci gününde erkeklerde 57, 65, 70, 86 ve 97, kadınlarda ise 53, 59, 65 ve 72 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

(İstanbul/11.00/17.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 10. haftaya Üsküdar Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.00)

7- TFF 2. Lig'de sezonun ikinci yarısı 8, TFF 3. Lig'de ise ikinci devre 6 maçla başlayacak.

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