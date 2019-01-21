GÜNDEM ÖZETİ / 21 Ocak 2019

(İstanbul/10.30)

- FETÖ/PDY'nin Muğla'daki "çatı yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 10'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Muğla/10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta Bursaspor-Fenerbahçe, Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Bursa/İstanbul/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 18. haftanın son maçında Tetiş Yapı Elazığspor ile Adanaspor karşı karşıya gelecek.

(Şanlıurfa/19.00)

3- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftası Çanakkale Belediyespor-Nilüfer Belediyespor müsabakasıyla sona erecek.

(Çanakkale/18.00)

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