GÜNDEM ÖZETİ / 25 Ocak 2020

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uzun Çarşı, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi ve Hatay Arkeoloji Müzesi ile Valiliği ziyaret edecek.

(İstanbul/14.00/20.00/Artvin/14.00/Tokat/15.30/Bursa/16.00)

7- TFF 2. Lig'de 20. hafta 1, TFF 3. Lig'de ise 20. hafta 6 müsabakayla başlayacak.

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