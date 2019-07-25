GÜNDEM ÖZETİ / 25 Temmuz 2019

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçları tamamlanacak. Yeni Malatyaspor, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek.

(Malatya/20.00)

2- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 fikstür çekimi, Crowne Plaza Florya'da yapılacak.

(İstanbul/13.00)

3- Fransa Bisiklet Turu, Embrun ile Valloire arasındaki 18. etap yarışıyla devam ediyor.

4- 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali Azerbaycan'da devam ediyor.

(Bakü)

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