GÜNDEM ÖZETİ / 26 Kasım 2018

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi "1. Önlük Giyme" töreni ve Uygulama Araştırma Merkezi açılış törenine katılacak, "2. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu"na iştirak edecek.

3- Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında devam eden Brexit sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

- Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı davanın İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine devam edilecek.

(İzmir/10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın son maçında Göztepe ile Medipol Başakşehir, Bornova Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta Osmanlıspor ile Tetiş Yapı Elazığspor arasında Bolu Atatürk Stadı'nda yapılacak müsabakayla sona erecek.

(Bolu/19.00)

3- Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmek için Avrupa elemeleri 2. tur I Grubu'nda 29 Kasım Perşembe günü Ankara'da İspanya, 2 Aralık Pazar günü de deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda teknik heyet ve oyuncular, Ankara Spor Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(Ankara/17.30)

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