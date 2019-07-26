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GÜNDEM ÖZETİ / 26 Temmuz 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 00:05 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 2. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı yapacak.

(TBMM/10.00)

2 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Belediye Başkanları Buluşması'nın açılışında konuşacak.

(Afyonkarahisar/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya gelecek, Arnavut İçişleri Bakanı Sander LLeshaj ile görüşecek.

(Arnavutluk)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Rusya İş Forumu ile Türkiye-Rusya Hükümetlerarası 16. Dönem KEK Toplantısı İmza Töreni'ne katılacak.

(Antalya/10.00/12.15)

2 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde, 69. Hasat Bayramı etkinliğine iştirak edecek.

(Ankara/16.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4 - TÜİK, 2018 yılı hanehalkı tüketim harcaması istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sürüyor.

2- Fransa Bisiklet Turu, Saint-Jean-de-Maurienne ile Tignes arasındaki 19. etap yarışıyla devam ediyor.

3- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor.

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26 Temmuz 2019 gündem özeti

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