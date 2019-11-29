GÜNDEM ÖZETİ / 29 Kasım 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cibuti temaslarının son gününde Türkiye’nin hibe olarak yaptığı 2. Abdülhamid Han Camisi ve Külliyesi ile Ambouli Dostluk Barajı’nın açılışını gerçekleştirecek.

(Cibuti)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadın kooperatifleri bölgesel buluşmasına katılacak, Valiliği, Belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi açılışını yapacak.

(Çorum/11.00-17.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığının 2020 bütçesi ele alınacak.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Türkiye 2023 Zirvesi" ne katılacak.

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, zirve kapsamındaki "İhracat Paneli"ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.15/15.15)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, OSBÜK Marmara Bölge Toplantısı'na katılacak, Ergene 1, Ergene 2 ve Çerkezköy OSB'yi ziyaret edecek.