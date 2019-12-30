GÜNDEM ÖZETİ / 30 Aralık 2019

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'ne, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon Resmi Karşılama Töreni'ne, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı'na ve anlaşma imza törenine katılacak.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ve beraberindeki heyet ile görüşecek, konuk Cumhurbaşkanı onuruna öğle yemeği verecek; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Moldova Cumhurbaşkanı onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

3- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

2- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları ile Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu ve Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Denizli/Aydın/13.20)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

3- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor tesislerinde incelemelerde bulunacak, İskenderun Teknik Üniversitesinde kütüphane açılışına katılıp öğrenci temsilcileriyle buluşacak; İskenderun ve Antakya Belediyeleri ile AK Parti Hatay İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Hatay/14.15-21.30)

2- ING Basketbol Süper Ligi'nde 14. haftanın son maçında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ile Fenerbahçe Beko, Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

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