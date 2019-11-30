HABER

GÜNDEM ÖZETİ / 30 Kasım 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 00:01 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen Tokat Tanıtım Günleri’ne, Edirne İpsala’da TANAP-Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'ne ve Tekirdağspor 52. Yıl Birlik yemeğine katılacak.

(İstanbul/10.00/Edirne/14.00/Tekirdağ/18.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek.

(İstanbul/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, alan incelemelerinde bulunacak, gençlerle buluşma programına iştirak edecek ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Şanlıurfa/10.30/14.30/17.00/18.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Yeni Hizmet Binası Açılış Törenine katılacak.

(Adıyaman/12.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TED Üniversitesi'nde başlayacak 3. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi'ne iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

4- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Şişli'de, Maltepe'de ve Sancaktepe'de muhtarlarla bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak.

(İstanbul/10.30/17.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) - Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Edirne/14.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İpsala Gümrük Kapısı'nı ziyaret edecek.

(Edirne/ 12:15)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda açılış konuşması yapacak.

(Antalya/10:00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

2- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

(Bağdat)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyükçekmece'de Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Türkiye Şampiyonası 2019 Optimist ve Lazer yarışlarına katılacak, Sultanbeyli Aşık Veysel Parkı'nın açılışını yapacak.

(İstanbul/11.00/14.00)

2- Türkiye'nin de yer alacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin kura çekimi Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak.

- Eleme gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 20 takımla, Mart 2020'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi play-off'larında belirlenecek 4 ekibin eşleşeceği kurada 24 takım dörderli 6 gruba bölünecek.

(Bükreş/20.00)

3- Süper Lig'de 13. haftaya Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa, Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü, Göztepe-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/Rize/15.00/Antalya/17.30/İzmir/20.00)

4- TFF 1. Lig'de 13. hafta Keçiörengücü-Altınordu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor, Adanaspor-Bursaspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Ankara/14.00/Erzurum/16.30/Adana/19.00)

5- Dünya Kick Boks Şampiyonası Antalya'da sona erecek.

(Antalya/11.00)

6- Trabzonspor Kulübünün olağan mali genel kurul toplantısı KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde yapılacak.

(Trabzon/10.00)

7- Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun olağan toplantısı Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30)

8- ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta Beşiktaş Sompo Sigorta-Sigortam.net İTÜ Basket, Darüşşafaka Tekfen-TOFAŞ, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom, Teksüt Bandırma-Bahçeşehir Koleji müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/17.30/20.00/Balıkesir/15.15)

9- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta Birevim Elazığ İl Özel İdare-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Fenerbahçe Öznur Kablo-Samsun Canik Belediyespor, İzmit Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Elazığ/14.00/İstanbul/16.00/Kocaeli/17.00)

10- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk yarısı Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor, Fenerbahçe Opet-Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Atlasglobal Yeşilyurt arasında oynanacak 11. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/19.00/Aydın/15.00)

11- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftası İnegöl Belediyespor-Halkbank müsabakasıyla başlayacak.

(Bursa/16.00)

12- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. haftaya 3 maçla başlanacak.

13- TFF 2. Lig'de 15. hafta tek, TFF 3. Lig'de ise 15. hafta 6 müsabakayla başlayacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Öğrenci servisi otomobile çarptı: 8 yaralıÖğrenci servisi otomobile çarptı: 8 yaralı
Genç yaşında gençleri zehirlerken yakalandıGenç yaşında gençleri zehirlerken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gündem özeti

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de gerilim! HDP sıralarına yürüdü

TBMM'de gerilim! HDP sıralarına yürüdü

'Türk milleti olarak hiç cinsel ilişkiye girmiyoruz'

'Türk milleti olarak hiç cinsel ilişkiye girmiyoruz'

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Gelin adayı Solmaz'dan kalça dansı

Gelin adayı Solmaz'dan kalça dansı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Masumiyet Müzesi'nde korkutan yangın

Masumiyet Müzesi'nde korkutan yangın!

Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Baba ve 4 yaşındaki kızı, av tüfekli saldırıda yaralandı

Baba ve 4 yaşındaki kızına av tüfekli saldırı!

Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme!

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın ikamete yaklaşmama kararını ihlal ettiği iddiası

Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan hakkında yeni soruşturma

Artvin'de korku dolu dakikalar! Dev kayalar koptu ve...

Artvin'de korku dolu dakikalar! Dev kayalar koptu ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.