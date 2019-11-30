GÜNDEM ÖZETİ / 30 Kasım 2019

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, alan incelemelerinde bulunacak, gençlerle buluşma programına iştirak edecek ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

13- TFF 2. Lig'de 15. hafta tek, TFF 3. Lig'de ise 15. hafta 6 müsabakayla başlayacak.

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