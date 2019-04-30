GÜNDEM ÖZETİ / 30 Nisan 2019

TİHEK Başkanı Arslan: “Cinsel istismar vakalarının artmasının en önemli nedenlerinden biri de teknolojinin kötü kullanılması”

TİHEK Başkanı Arslan: “Cinsel istismar vakalarının artmasının en önemli nedenlerinden biri de teknolojinin kötü kullanılması”

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Müşavirleri ile Anıtkabir'i ziyaret edecek, müşavir ve ataşeler ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.

2- Almanya Başbakanı Angela Merkel, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile Berlin'de bir araya gelecek.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya’nın başkenti Bratislava'da Vişegrad Grubu ülkeleri ve Türkiye'nin katılımıyla düzenlenecek "V4+Türkiye Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı"na katılacak, ardından Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak'la ikili bir görüşme gerçekleştirecek.

- Hakkari'de darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında eski Dağ ve Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 31 sanığın yargılanması sürdürülecek.

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Londra/22.00)

2- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında BOTAŞ ile Çukurova Basketbol, Ankara Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(Ankara/18.00)

3- Voleybol Efeler Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonunun belirleneceği play-off final serisinin dördüncü maçında Arkas Spor ile Fenerbahçe mücadele edecek.

(İzmir/19.00)

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