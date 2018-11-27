GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan partisinin TBMM Grup Toplant\u0131s\u0131'nda konu\u015facak, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde Milli G\u00fcvenlik Kurulu'na ba\u015fkanl\u0131k edecek.\n(Ankara\/11.45\/15.00)K\u0131\u015f i\u00e7in ilham al\u0131nas\u0131 sokak stilleriODT\u00dc'l\u00fc \u0130rem'den kahreden haber! \u00d6l\u00fcm\u00fcn b\u00f6ylesi!Mehmet \u00d6zhaseki kesin AK Parti Ankara aday\u0131 m\u0131?
Okuyucu Yorumları 0 yorum