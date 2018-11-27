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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 01:25 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.45/15.00)

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