GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, ET\u0130 Fabrikas\u0131na ziyarette bulunacak, Eski\u015fehir ve K\u00fctahya'da d\u00fczenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.\n(Eski\u015fehir\/12.00\/14.00\/K\u00fctahya\/16.00) D\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck Atat\u00fcrk Heykeli'ne do\u011fru heyecanl\u0131 atlay\u0131\u015fAYM'den 5 siyasi parti i\u00e7in fla\u015f karar!Yang\u0131nda balkonda mahsur kalan iki kad\u0131n\u0131 itfaiye kurtard\u0131
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