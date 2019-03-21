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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 05:09 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ETİ Fabrikasına ziyarette bulunacak, Eskişehir ve Kütahya'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

(Eskişehir/12.00/14.00/Kütahya/16.00)

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