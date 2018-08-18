Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Haberturk.com yazarı Serdar Turgut, bugünkü 'Erdoğan ve Trump, Eylül'de yüz yüze görüşebilir' başlıklı yazısında Türkiye-ABD arasındaki ikili ilişkileri kaleme aldı. Turgut, ilişkilerin geleceği açısından önümüzdeki 3 aya işaret etti. Serdar Turgut'un yazısı; Türk Amerikan ilişkisinin geleceği açısından önümüzdeki 3 ayın özellikle kritik önemde olduğunu vurgulayan Amerikan kaynakları eylül ayında New York’ta bir Trump-Erdoğan zirvesinin olasılık dahilinde olduğunu ve bunun mutlaka gerçekleşmesi için özel gayret verilmesi gerektiğine vurgu yapıyorlar. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’a gelir ise kurul çalışmalasının yansıra Başkan Trump ile de bir görüşme gerçekleştirmesinin önemine dikkat çeken Amerikan kaynakları iki ülke arasında var olan son derece önemli sorunları sadece iki başkanın karşılıklı çözebileceğini vurguluyorlar. ABD Savunma Bakanlığı’nın Türkiye raporunu 3 ay içinde Kongre’ye göndermesi gerektiğini F-35’ler hakkında nihai kararın bu rapora göre verileceğini belirten kaynaklar bu yüden 3 ayın özellikle çok önemli olduğunu söylüyorlar. Bunun yanında Kongre’nin eylül ayı sonundan itibaren Senato Dış İlişkiler Komitesi’nden gönderilen Türkiye’nin dış kredi kuruluşlarından para almasını engeleyebilecek tasarıyı da ele alacağı ve Başkan Trump’ın Brunson meselesini kasım ayındaki ara seçimler öncesinde çözmek istediğine de dikkat çeken bu çevreler ‘Bunlar da 3 aylık dönemin önemini daha da artrtıran gelişmeler’ dediler.

Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Başkan Trump’ın açıklamaları sonrasında Türkiye ile yaşanan krİzin yönetiminin tamamen Beyaz Saray’a geçmiş olduğunu hatırlatan bir kaynak bu yüzden “Başkan Erdoğan ile Başkan Trump bir araya gelmeden sorunlarda bir çözümün bulunması pek mümkün görünmüyor” dedi. TÜRKİYE RAPORUNDA SON DURUM



Pentagon kaynakları Savunma Bakanı Mattis’in Kongre’nin istediği Türkiye raporu üzerine çalıymaya başladığını söylüyorlar. Mattis daha önce Türkiye’nin F-35 programı dışına çıkarılmasına karşı çıkmış ve Kongre’ye 7 Temmuz da yazmış olduğu mektupta “Eğer F-35’lerin üretim sürecinde Türkiye olmazsa programın yürütülebilirliği tehlikeye girer, en azından 2 yıla varan gecikme olur” demişti. Ayesaş, F-35’lerin iki ana unsurunun tek tedarikçisi durumunda, Füze uzaktan kumanda arabirimini ve panoramik kokpit ekran elektronik kartlarını sadece Ayesaş üretiyor. Dolayısıtyla Türkiye’nin devreden çıkması F-35 programının tamamını da tehlikeye düşürebiecek. İSRAİL DEVREYE GİRMEYE ÇALIŞIYOR



Bu arada Washington’daki savunma çevrelerine yakın kaynaklar Türkiye’nin devreden çıkarılması durumunda İsrail’in boşluğu doldurma ihtimali üzerine lobi faaliyetinin başladığını söylüyorlar. Washington’daki İsrail lobisi Türkiye’nin F-35 üretimi sürecinden çıkarılması durumunda İsrail firmalarının doğabilecek boşluğu doldurabileceği mesajını yönetime vermeye başladılar. Buradaki kaynaklar İsrail’in F-35’leri bir süredir kullandığını ve sistemini öğrenmiş olduğuna dikkat çekerek raporun olumsuz olması durumunda ABD yönetimi gerkirse bu yola gidilebilir diyorlar.