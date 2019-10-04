Gündemi sarsacak iddia! Dünyaca tanınan üniversiteler büyük skandala imza atmış

Associated Press, "Opioid Krizi" olarak bilinen ve bağımlılık yapan "OxyContin" adlı afyon katkılı ağrı kesiciyi üreten Sackler ailesine ait Purdue Pharma şirketi ve üniversiteler arasındaki ilişkiye dikkat çeken bir haber yayımladı.

Haberde, Imperial College London, Sussex, Yale, Oxford, Rockefeller, Cornell and Columbia üniversitelerinin yanı sıra, ABD, Kanada, İngiltere ve İsrail merkezli daha bir çok üniversitenin de söz konusu aileden 25 bin dolar ile 10 milyon dolar arasında değişen bağışlar aldığı belirtildi.

'YAPILAN BAĞIŞ ASLINDA BİR NEVİ KAN PARASI HÜKMÜNDE'

Söz konusu üniversitelerin bazılarının, Sackler ailesinin Opioid Krizi'ndeki rolünü bilmediği gerekçesiyle bağış aldığı belirtilen haberde, Imperial College London, Sussex ve Yale Üniversitesinin de dahil olduğu 9 üniversitenin ise Sackler ailesi ve Purdue Pharma şirketine dava açıldıktan sonra bile bağış almaya devam ettiği vurgulandı.

AP'ye konuya dair değerledirmelerde bulunan Brandeis Üniversitesi Bağımlılık Programı Başkanı Dr. Andew Kolodny, "Sackler ailesi tarafından bu üniversitelere yapılan bağış aslında bir nevi kan parası hükmünde. Bu üniversiteler bu bağışları asla kabul etmemeliydi." dedi.

Öte yandan, söz konusu üniversitelere giden birçok öğrenci, okullarının Sackler ailesi ile kurduğu finansal ilişkiyi protesto ederek, alınan tüm paraların geri verilmesi ve kampüslerindeki bazı binalara konulan Sackler isminin değiştirilmesi için çağrıda bulundu.