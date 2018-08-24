Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

İfadesinde 2005 yılında Hristiyanlığı tercih ettiğini ve kendi insitafiyle Basmane semti yakınlarında bulunan Yenidoğuş Kilisesi’ne gitmeye başladığını anlatan Levent K., Andrew Brunson’un da söz konusu kilisede pastörlük yaptığını öne sürüyor. Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, Brunson’un İspanya, ABD ve Almanya vatandaşlıkları olduğu iddiasını dile getiren K.’nın dosyadaki anlatımları şöyle:

“Kiliseye gittiğim dönemlerde pazar günü yapılan ibadet zamanları, yaklaşık olarak 100-150 kişilik bir grup toplanıyordu. Özel zamanlar olduğunda Paskalya dönemi, Noel gibi zamanlarda bu sayı 200-250 kişiye çıkıyordu. Bu topluluk içerisinde benim gibi Türk kökenli kişiler olduğu gibi Kürt kökenli ve her ulustan insanlar da bulunuyordu. Kürt kökenli olan kişiler arasında yaşadığımız ülkeyi seven insanlar olduğu gibi bölücü görüşe sahip, terör sempatizanı olan 8-10 kişilik bir grup da bulunuyordu. Bu grupta yer alan şahısların isimleri; B.K, Salih isimli soy adını bilmediğim şahıs, M.D. veya M.M, H.M. ve D.Ö. isimli bayanlar, soyadını bilmediğim Agit isimli şahıs ile H.M’nin eşi olan B.M. isimli şahıs ile yine yabancı uyruklu Elizabeth isimli bayandır. Kilise pastörü Brunson’ın bölücü görüşe sahip kişilere özel ilgisi vardı. Hatta bir suç işleseler bile bu kişilere sahip çıkmaya, kiliseden uzaklaştırmamaya çalışıyordu. Bir keresinde yaşanan bir taciz olayında Andrew, tacizi yapan şahıs bölücü kesimden olduğu için elinden geleni yaparak korumuştu.”