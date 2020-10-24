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  4. Gündemi sarsan iddia! Lukaşenko ve Pompeo arasında Rusya polemiği çıktı

Gündemi sarsan iddia! Lukaşenko ve Pompeo arasında Rusya polemiği çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.10.2020 21:35 | Son Güncelleme

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon konuşmasında Belarus’un ana müttefikinin Rusya olduğunu vurguladı.

Gündemi sarsan iddia! Lukaşenko ve Pompeo arasında Rusya polemiği çıktı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Lukaşenko, ülkesindeki muhalefet kanadı ile sürdürülen diyaloglar hakkında Pompeo’ya bilgi verdi. Görüşmede, ayrıca Belarus basınının Devlet Başkanlığı Basın Ofisi’nden edindiği bilgilere göre ikili arasında Rusya polemiği yaşandığı öne sürüldü.

ANA MÜTTEFİKLERİNİN RUSYA OLDUĞUNU BELİRTTİ

Devlet Başkanı Lukaşenko, Pompeo’ya ana müttefiklerinin Rusya olduğunu ve Rusya’nın içişlerine müdahalede bulunmadığını ifade ettiği belirtildi. Lukoşenko’nun Pompeo’ya ayrıca Rusya ile dış tehditlere karşı ortak hareket etme konusunda işbirliği yaptıklarını aktardığı bildirildi. (İHA)

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