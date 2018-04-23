Gündüz değil, gece yıkanın! İşte gece yıkanmanın faydaları

Şekli ve sıklığı kişiye göre değişse de, yapılan araştırmalara göre, insanların yüzde 53’ü sabahları, yüzde 47’si ise akşamları banyo yapıyor. Çoğu kişi sabahları güne duş alarak başlamaktan yanadır, bunun daha faydalı olduğunu düşünür ancak akşam yıkanmanın faydaları da hiç te az değil. İşte gece yıkanmanın faydaları;

Duş keyfi süresi: Gece duş aldığınızda uzun sürelerle yıkanıp keyif yapabilirsiniz. Oysa sabahları banyo yaparken acele davranır hep bir yerlere yetişme telaşına kapılırsınız.

Kahvaltıya vakit kalır: Geceden duş alıp hazır olursanız sabahları daha uzun sürelerle kahvaltı imkanınız olur. Acele etmeden kahvaltının keyfini çıkarabilirsiniz.

Rahat uyku: Gece duş alıp yattığınızda vücudunuz rahatlar, uykuya dalmanız kolay olur. Huzurlu bir gece uykusu uyuyabilirsiniz.

Daha fazla uyku: Duşu gece yapmak daha fazla uyumanızı sağlar. Çoğu kişi sabahları birkaç dakika daha fazla uyumak için neler yapmaz ki…

Temizlik keyfi: Banyonuzu gece yaptığınızda temiz ve keyifli bir şekilde yatağa girersiniz. Bu da kaliteli bir uyku için önemli bir noktadır. Öte yandan, duş alıp yattığınızda, üzerinizdeki günlük kirlerden temizlenmiş olacaksınız ve yatak örtüleriniz de temiz kalacaktır.