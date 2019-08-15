HABER

Gündüz: "Gazimize yapılan saldırı milletimize yapılan saygısızlıktır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 14:57 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Bursa Gemlik’te gazi Ömür Kahraman’a yapılan çirkin saldırıyı kınadıklarını belirterek olayın takipçisi olacaklarını söyledi.Bursa’nın Gemlik ilçesinde gazi Ömür Kahraman’a yapılan saldırıya ilişkin 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Abbas Gündüz, saldırıyı şiddetle kınadıklarını ve olayın takipçisi olacaklarını, gaziye yapılan saldırının millete yapılan saygısızlık olduğunu belirtti.

Gündüz: "Gazimize yapılan saldırı milletimize yapılan saygısızlıktır"

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Bursa Gemlik’te gazi Ömür Kahraman’a yapılan çirkin saldırıyı kınadıklarını belirterek olayın takipçisi olacaklarını söyledi.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde gazi Ömür Kahraman’a yapılan saldırıya ilişkin 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Abbas Gündüz, saldırıyı şiddetle kınadıklarını ve olayın takipçisi olacaklarını, gaziye yapılan saldırının millete yapılan saygısızlık olduğunu belirtti. Bu ülke için kendini feda eden kahramana yapılan bu hakaretin kendilerine yapıldığını ifade eden Başkan Gündüz, "Bunun hesabı yargı nezdinde mutlaka sorulacaktır. Terör olayında gazi olan bir kardeşimize yapılan bu saldırı biz şehit ve gazileri derinden üzmüştür. Bunu yapanların yanına bu olay yine hukuk nezdinde hesabı sorulacaktır. Bu olayın takipçisi olan Bursa Gemlik Cumhuriyet Başsavcımıza teşekkür ediyoruz. Mahkemelerimizin yapacağı yargılamanın yanı sıra bu hadsizliği yapan şahıslar ve mekanı işletenler gazimize karşı saygısızlık yapmışlardır. Ayrıca Belediye Başkanımıza işletmenin sözleşmesini fes ettiğinden dolayı kendisine teşekkür ederiz. Bir kahramanı koruyup kollamamız gerekirken darp edilmesi bu insanlığa nede adamlığa sığmaz. Bu mahlukatlar vatandaşlarımızın toplumun milletin gözünden gönlünden düşmüştür. Bir Gazi’ye yapılan bu saldırı alçaklığın en son hadsizliğidir. Biz millet olarak kahraman gazimize saygıda kusur etmememiz gerekli o halde ne kadar ilgi alaka şefkat göstersek azdır. O kahramanlar bu milletin medarı iftarı ve gurur kaynağımızdır. Gazilerimize ve onları yetiştiren anne babaları saygı ile selamlıyoruz. gazimiz Ömür Kahraman’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz saygı ile selamlıyoruz bir kez daha. Biliyoruz ki İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet Aktaş da konunun takipçisidirler. İçişleri Bakanımız ve Emniyet Genel Müdürümüze teşekkür ederiz. Kahraman gazimize tekrardan geçmiş olsun diyoruz ve her zaman yanında olduğumuzu bildiriyoruz” dedi.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde Gazi Kahraman, kafede ayaklarını başka bir sandalyeye uzattığı gerekçesiyle işletme sahibi ve çalışanlar tarafından darp edilmişti.

PARTNERYıllarca türbe diye gidip dua ettiler!Yıllarca türbe diye gidip dua ettiler!
Ballıca Mağarası'nı bayramda 9 bin 624 kişi ziyaret ettiBallıca Mağarası'nı bayramda 9 bin 624 kişi ziyaret etti
Rize’de atmacalar görücüye çıktıRize’de atmacalar görücüye çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

İstanbul'da gemiler çarpıştı! Gün ağarınca böyle görüntülendiler

İstanbul'da gemiler çarpıştı! Gün ağarınca böyle görüntülendiler

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da tur teknesinde köpek balığı şaşkınlığı!

Yer: Antalya! Gördükleri şey karşısında şaşkına döndüler

Son dakika: Dağlıca'da üs bölgesine saldırı!

Hakkari'de üs bölgesine saldırı!

YPG'li teröristler hendekleri ateşe verdi

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

Son dakika: Diyarbakır-Bingöl karayolunda kaza! Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

İstanbul'da en çok nereli var?

İstanbul'da en çok nereli var? İlk sıradaki şehir bakın hangisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.