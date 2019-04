Gündüzlü Engelsiz Yaşam Merkezi yıl sonunda 81 ilde hizmet verecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Destekli İstihdam Uygulamaları Paylaşım Toplantısı düzenlendi.

Gündüzlü Engelsiz Yaşam Merkezinin yıl sonunda 81 ilde hizmet vereceğini ifade eden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürü Uzm. Dr. Orhan Koç,"Evde 5 bin 13 bakım desteği alan birey var, evde bakım desteği alan engelli kardeşlerimiz en dezavantajlı grup. Örgün eğitime gitme konusunda ciddi sıkıntıları var. Bir kısmı belki de eğitim çağını geçmiş biz bunları gündüz merkezimize nasıl alabiliriz bunun yolunu arıyoruz” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Destekli İstihdam Uygulamaları Paylaşım Toplantısı düzenlendi. Toplantıya; Çalıştaya Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Özev, ATO, SGK, SERÇEV, MEB Özel Eğitim Hizmet Müdürlüğü, ADECCO, Engelliler Konfederasyonu, Down Sendromu Derneği, DİSDER, ÇAĞSEM, ES KARİYER, Uluslararası Down Federasyonu, UDF, SADEFE, Çalışma Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, TÜRK-İŞ, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, HAK-İŞ,ZİÇEV, TİSK, BAŞKENT ÖİBD, ÇASGEM üyeleri katıldı.

SGK Kavaklıdere Eğitim Tesisinde gerçekleştirilen toplantıya Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürü Uzm. Dr. Orhan Koç, engelli ve yaşlılara yönelik istihdam politikalarına destekli istihdamı önceleyen bir çalıştay yapacaklarını söyleyip, “Eğitim konusunda özellikle engellilerin bu hizmetlerden faydalanması konusunda hem örgün eğitimde hem de eğitime gelemeyen engelli kardeşlerimizin de eğitim çağında evine gidilerek eğitim verilmekte. Hatta bu eğitimlerle ilgili biliyorsunuz evde eğitim konusu çok yakında hayata geçen bin 200 bin 300’e yakın başvuru alınmış ve bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı da çok ciddi bir çalışma yapıyor. Evdeyse evde, hastanedeyse hastanede, okuldaysa okulda eğitim veriliyor. Ulaşım faaliyetleri bakanlık tarafından finanse ediliyor” şeklinde konuştu.

Gündüzlü Engelsiz Yaşam Merkezinde yıl sonunda 81 ilde olacağını vurgulayan Koç, “Merkezimizin amacı sadece okul çağında olan engelli kardeşlerimize hizmet vermeyecek aynı zamanda okul çağını bitirmiş 23 yaşını geçmiş engellilerinde hizmet alabileceği bir yer. Yine evde 5 bin 13 bakım desteği alan birey var, evde bakım desteği alan engelli kardeşlerimiz en dezavantajlı grup. Örgün eğitime gitme konusunda ciddi sıkıntıları var. Bir kısmı belki de eğitim çağını geçmiş biz bunları gündüz merkezimize nasıl alabiliriz bunun yolunu arıyoruz” dedi.

Aktif istihdamdan kopmak zorunda olan birçok aile bireyi olduğunu engellisine bakmak zorunda kaldığı için iş hayatından kopmuş anneler, kardeşler, ağabeyler olduğunu belirten Koç, gündüzlü hizmetler bu hizmetlerin haftanın her günü alınabilecek şekilde düzenleneceği ifade ederek be" Özellikle gündüzlü yaşam merkezimizde hangi becerileri kazandırırsak, yüklersek istihdam ilişkisi kurabiliriz aslında öncelediğimiz konulardan birisi. Sadece Milli Eğitim Bakanlığından alacağı eğitim süreçleri içerisinde alacağı beceriyle değil, gündüz hizmet birimlerinde yapacağımız özgün programlarla bir beceri kazandırarak istihdam ilişkisi kurulabilir. Tam da burada İŞ-KUR ile ciddi çalışmamız gerekiyor. İŞ-KUR ile nasıl iş birliği yapabiliriz hangi kursları burada başlatabiliriz bunun bir iki örneği de var. 0- 3 yaş arasındaki engelli çocuklarımızın erken dönem okul öncesi eğitimine fırsat sağlamış olacak. Bu bizim çok önemli. Otizm tanısını 1 yaşında almasıyla 5 yaşında almasıyla çok büyük fark var. Ailesiyle birlikte rehabilitasyon başlatılırsa çok ciddi manada sonuç aldığımızı biliyoruz. Erken dönemde tanı koymak eğitimi yapabilmek olası fonksiyon kayıplarını minimuma indirmek için çok büyük bir fırsat.Sağlık Bakanlığı’nın engellilikle ilgili raporlarının elektronik ortamda tek ve ortak rapor olarak alınıp hizmetleri veriliyor diğer genel sağlık sigortası kapsamında alt yapısı kurulup ulusal engellilik veri tabanımız engellilik çeşitlerine göre veri tabanımız oluşturulduğunu söyleyip, “Bölgede hizmet üretirken orada fonksiyon kayıplarına göre ayrıştırılmış verinin var olması çok önemliydi. Doğuştan gelen engellilik oranı düşük yüzde 20, yüzde 80 kazanılmış engellilik nasıl alıyor trafik kazası, ev kazası, iş kazası. Ev kazası önlenebilir engellilik sebebidir” diye konuştu.