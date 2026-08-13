Güne başlama hızına göre senin kahve hazırlama tarzın ne?

1/8 Sabah alarmın çaldığında ilk yaptığın şey ne olur? Hemen kalkarım, güne vakit kaybetmeden başlarım. Bir kez erteleyip sonra kalkarım. Birkaç dakika yatakta oyalanırım. Alarmı birkaç kez ertelemek benim klasiğim.

2/8 Sabah giyeceğin kıyafeti ne zaman ve nasıl seçersin? Akşamdan hazırdır ya da dolaptan ilk elime geleni giyer çıkarım. Sabah 2 dakikada havaya uygun kombinimi kafamda kurarım. Yavaş yavaş kendime gelirim. Dolabın kapağını açıp ne giysem diye 15 dakika düşünürüm.

3/8 Banyo ve kişisel bakım rutininde hızın nasıldır? Yüzü ıslat, dişleri fırçala ve 2 dakikada hazırım! Temiz, düzenli ve tam 10 dakikalık standart bir rutin. Ayna karşısında uzun uzun kendime gelmeye çalışırım. Cilt bakım adımları, özel sabunlar ve aromatik kokularla bir kişisel bakım ritüeli yaparım.

4/8 Kahvenin yanında hangisini tercih edersin? Kruvasan Kurabiye Çikolata Meyve

5/8 Evden çıkmadan önceki o kritik son 10 dakika senin için ne ifade eder? Ayakkabıyı giyerken kapıdan fırlama anı! Anahtar, telefon, cüzdan kontrolü ve sakin bir vedalaşma. Hâlâ çorabımın teki nerede diye arama anı. Pencereden dışarı bakıp derin bir nefes alma zamanı.

6/8 Güne başlarken kahvaltı anlayışın nedir peki? Ayakta bir atıştırmalık ya da yolda kapılan hızlı bir poğaça. Pratik bir tost, yulaf veya peynir ve zeytinli hızlı bir tabak. Demli bir çay eşliğinde uzun uzun yapılan geleneksel bir kahvaltı. Özenle hazırlanmış avokadolu tost, taze meyveler ve estetik bir tabak.

7/8 Favori kahven bunlardan hangisi? Espresso Latte Americano Cappuccino