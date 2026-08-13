KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Güne başlama hızına göre senin kahve hazırlama tarzın ne?

Sabah alarmı çaldığında ışık hızında mı hareket ediyorsun, yoksa günün açılışını ağır çekimde mi yapıyorsun? Kahve hazırlama şeklin bile sabah rutinine dair sandığından çok daha fazla ipucu veriyor!

Güne başlama hızına göre senin kahve hazırlama tarzın ne?

Hadi seçimlerini yap, güne başlama hızına göre kahveni nasıl hazırlayacağını birlikte görelim. Başlıyoruz! 👇

Güne başlama hızına göre senin kahve hazırlama tarzın ne?

1/8

Sabah alarmın çaldığında ilk yaptığın şey ne olur?

Sabah alarmın çaldığında ilk yaptığın şey ne olur?
Hemen kalkarım, güne vakit kaybetmeden başlarım.
Bir kez erteleyip sonra kalkarım.
Birkaç dakika yatakta oyalanırım.
Alarmı birkaç kez ertelemek benim klasiğim.
2/8

Sabah giyeceğin kıyafeti ne zaman ve nasıl seçersin?

Sabah giyeceğin kıyafeti ne zaman ve nasıl seçersin?
Akşamdan hazırdır ya da dolaptan ilk elime geleni giyer çıkarım.
Sabah 2 dakikada havaya uygun kombinimi kafamda kurarım.
Yavaş yavaş kendime gelirim.
Dolabın kapağını açıp ne giysem diye 15 dakika düşünürüm.
3/8

Banyo ve kişisel bakım rutininde hızın nasıldır?

Banyo ve kişisel bakım rutininde hızın nasıldır?
Yüzü ıslat, dişleri fırçala ve 2 dakikada hazırım!
Temiz, düzenli ve tam 10 dakikalık standart bir rutin.
Ayna karşısında uzun uzun kendime gelmeye çalışırım.
Cilt bakım adımları, özel sabunlar ve aromatik kokularla bir kişisel bakım ritüeli yaparım.
4/8

Kahvenin yanında hangisini tercih edersin?

Kruvasan
Kurabiye
Çikolata
Meyve
5/8

Evden çıkmadan önceki o kritik son 10 dakika senin için ne ifade eder?

Evden çıkmadan önceki o kritik son 10 dakika senin için ne ifade eder?
Ayakkabıyı giyerken kapıdan fırlama anı!
Anahtar, telefon, cüzdan kontrolü ve sakin bir vedalaşma.
Hâlâ çorabımın teki nerede diye arama anı.
Pencereden dışarı bakıp derin bir nefes alma zamanı.
6/8

Güne başlarken kahvaltı anlayışın nedir peki?

Güne başlarken kahvaltı anlayışın nedir peki?
Ayakta bir atıştırmalık ya da yolda kapılan hızlı bir poğaça.
Pratik bir tost, yulaf veya peynir ve zeytinli hızlı bir tabak.
Demli bir çay eşliğinde uzun uzun yapılan geleneksel bir kahvaltı.
Özenle hazırlanmış avokadolu tost, taze meyveler ve estetik bir tabak.
7/8

Favori kahven bunlardan hangisi?

Espresso
Latte
Americano
Cappuccino
8/8

Son olarak sabah seni en çok strese sokan şey nedir?

Son olarak sabah seni en çok strese sokan şey nedir?
Geç kalmak.
Planın bozulması.
Acele etmek zorunda kalmak.
Erken uyanmak.
Anahtar Kelimeler:
philips kahve makinesi Philips Yaşam Kategorisi Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.