Güne çok daha verimli başlamak için 10 sabah rutini

Günümüzde güne mutlu ve enerjik başlamak biraz ütopik bir hayal gibi görünebilir. Ama aslında işin özü, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir rutin oluşturmaya bağlıdır. Rutinler kimilerine sıkıcı görünse de hayatı düzene sokmak için hayatidir. Özellikle sabahları edineceğiniz basit bir rutin sayesinde günü çok daha enerjik ve kolay geçirebilirsiniz. Üstelik en zor işlerin bile üstesinden gelerek ve stressiz yaşamın keyfine vararak. Sizler için sabahları güne daha verimli başlamanızı sağlayacak harika bir rutin belirledik…

1. Erken kalkın.

Erken kalkmak, her ne kadar klasik görünse de enerjik ve motive bir rutin oluşturmanın en temel adımıdır. Çünkü ne kadar erken kalkar ve bu alışkanlığı ne kadar düzenli hale getirirseniz güne o kadar hızlı adapte olursunuz. İlk başta erken kalkmakta zorlansanız bile bir süre tekrarladıktan sonra bu rutine hızla alışabilir ve farkı kendi başınıza hissedebilirsiniz.

2. Ağız temizliğine özen gösterin.

Ağız temizliği sadece fiziksel açıdan değil psikolojik açıdan da oldukça rahatlatıcı bir eylemdir. Gece boyu ağızda biriken bakteriler hem nefesin kötü kokmasına yol açar hem de güne tazelenerek başlamayı önler. Bu nedenle güne başlarken ağız temizliğine ekstra özen göstermeyi, gerekli sıklıkta diş ipi gibi ek temizlik yöntemlerine başvurmayı unutmamalısınız. Bu sayede uykudan uyanıklığa geçiş hızını da artırabilirsiniz.

3. Camları açın.

Güne başlarken yapılacak ilk hamlelerden biri içeri temiz hava almak olmalıdır. Özellikle kış aylarında kapalı odalarda kalmak içerideki oksijen miktarının hızla düşmesine ve havanın kalitesizleşmesine yol açar. Böyle bir yerde uyanmak ise size ihtiyacınız olan enerjiyi sağlamaz. Halbuki camları açarak içeri temiz hava alabilir, oksijen miktarını artırabilir ve en basit anlamda yenilenebilirsiniz.

4. Yatağı toplayın.

Evden aceleyle çıkmanız gereken anlarda bile kendinize en azından yatağı toplayacak kadar zaman tanıyor olmanız gerekir. Çünkü yatağın toplanması göz ardı edilse bile, kişi üzerinde psikolojik etkisi olan bir eylemdir. Yatağı toplayan kişiler güne daha çabuk adapte olurken, evde toplanmamış bir yatak bırakıp gitmek aslında uyku halinden bir türlü çıkamamak anlamına gelir. Bu nedenle bu kadar basit bir uygıulamayla bile kendinizi yeni güne hızla hazırlayabilirsiniz.

5. Kafeinsiz içeceklere yönelin.

Modern hayatta birçoğumuzun sabahları en favori içeceği elbette kahve ve türevleri. Fakat kafein aslında uykuyu açmaktan çok vücuttaki suyu tüketmesiyle ünlü bir madde. Bu nedenle kahve tüketmek doğrudan sizi güne hazırlamaya yardımcı olmaz. Aksine, vücudun daha fazla su kaybetmesine yol açarak yorgunluğu artırır. Dolayısıyla kahve içmeden önce en azından bir bardak taze sıkılmış portakal suyu ve benzeri vitaminli içecekler tüketmekte fayda var.

6. Bol su tüketin.

Su gerçek anlamda hayatın temeli. Özellikle uyku sonrası metabolizmayı canlandırmak, uyku esnasında kaybolan suyu yerine koymak için güne bir bardak suyla başlamak gerek. Elbette suyu dişleri fırçaladıktan ve eli yüzü yıkadıktan sonra tüketmek çok daha doğru bir yöntem. Çünkü aksi halde ağızda gece boyu biriken bakteriler doğrudan mideye giderek hazımsızlık gibi ek problemlere yol açabilir. Ancak ne şekilde olursa olsun güne su içerek başlayarak toksinlerin zararlı etkilerini azaltabilir ve zinde şekilde uyanabilirsiniz.

7. Rahatlatıcı egzersizler yapın.

Sabahları egzersiz yapmak vakit kaybettirici gibi görünse de uzun vadede size fazlasıyla vakit kazandırır. Çünkü sadece 5-10 dakikalık esneme hareketleri veya meditasyon ile yoga pratikleri bile güne daha hızlı adapte olmanızı sağlar. Kazandığınız bu zindelik sayesinde tamamlanması gereken işlere hızla odaklanabilir, verimli şekilde çalışabilir ve aslında gün içinde verimsiz geçirdiğiniz süreyi akıllı şekilde kullanabilirsiniz. Dolayısıyla kısa bile olsa rahatlatıcı bir pratik rutini edinmenin tam zamanı şu an olabilir!

8.Telefondan uzak kalın.

Kimilerimiz için telefon ve teknolojik aletler, sabah uyanınca elimizin gittiği ilk araçlar arasında. Ancak bu şekilde uyanmak hem fiziksel hem mental açıdan oldukça sağlıksız. Çünkü uyanır uyanmaz telefona bakmak, henüz gözünüzü açmadan vakti boşa harcama riskinizi artırır ve veriminizi büyük ölçüde düşürür. Bu nedenle alarm kapama gibi kısmen gerekli kullanımların dışında uyandığınızda telefona bakma alışkanlığını biraz ertelemeniz, sabah rutininizi tamamladıktan sonra bildirimleri kontrol etmeniz en doğrusudur.

9.Kahvaltıyı atlamayın.

Kahvaltı birçok modern insan için günün en çok göz ardı edilen öğünü. Fakat bu durum, kahvaltının aslında en çok ihtiyacımız olan öğün olduğu gerçeğini değiştirmez. Sabahları enerjinizin yerine gelmesi için dengeli ve sağlıklı bir kahvaltı yapmanız gerekir. Egzersiz gibi pratiklerin ardından tüketeceğiniz vegan smoothie’ler, taze meyve sebzeler ve sağlıklı barlar bile tüketeceğiniz bir bardak kahveden çok daha faydalıdır. Çünkü vücudunuza ihtiyacı olan vitamin ve mineral desteğinin bir kısmını sağlar.

10.Planınızı geceden yapın.

Sabah güne stresli şekilde başlamanın yaygın nedenlerinden biri bekleyen iş veya ödev yükünü düşünmekten kaynaklanır. Aslında bu tip günlük görevleri geceden planlayarak o günü nasıl daha verimli geçirebileceğinizi ayarlayabilirsiniz. Dolayısıyla kalktığınız anda aklınıza bu görevler gelse bile öncesinde plan yaptığınızı hatılayabilir ve kendinizi stresli ruh halinden hemen çıkarabilirsiniz. Bunun yerine sabahları temiz hava solumanın, egzersiz ve kavaltı yapmanın ya da su tüketmenin bilincinde olarak kendinizi mutlu hissedebilirsiniz.